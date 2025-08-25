“100번 봤어요!”“체육시간에 흥얼거려요” CNN ‘케데헌 어린이팬’ 인터뷰 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

CNN이 '케데헌'에 푹 빠진 미국 어린이들을 인터뷰했습니다.



CNN은 현지시각 24일, 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 넷플릭스 최다 시청 영화가 될 것이라 전망하며 다양한 어린이 팬 의견을 전했는데요.



아이들은 주인공이 팝스타로 보이지만 실제로는 악마와 싸운다는 케데헌 줄거리를 진지하게 설명하며, "100번 넘게 봤다"며 팬심을 드러냈습니다.



한 어린이는 케데헌이 특별한 이유는 케이팝과 악마 사냥이라는 두 장르가 결합됐기 때문이라고 분석하기도 했습니다.



또 다른 어린이는 케데헌이 나오기 전에는 체육시간에 달리기를 하며 뮤지컬 '위키드'의 노래를 불렀지만, 올해는 케데헌의 '골든'을 부르기 시작했다고 설명하기도 했습니다.



케데헌에 푹 빠진 미국 어린이들 진지한 인터뷰, 영상으로 보시죠.



