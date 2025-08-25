[월드24 날씨] 캘리포니아, 와인 생산지에 대형 산불 확산

동영상 고정 취소

캘리포니아에선 대형 산불이 계속 확산하고 있습니다.



현지 시각으로 지난 목요일부터 캘리포니아 북부의 나파 카운티에선 화재가 발생해 불길이 번지고 있습니다.



세계적인 와인 생산지 '나파 밸리'로 유명한 곳인데요.



일부 와이너리와 숲이 불길에 휩싸였고, 예년보다 더운 날씨에 진화에 어려움을 겪고 있습니다.



현재까지 축구장 4000개 가까운 면적이 불에 타면서 인근 지역엔 긴급 대피 명령이 내려졌습니다.



다음은 대륙별 내일 날씨 살펴보겠습니다.



우리나라는 내일까지 오후까지 전국 곳곳에 비가 이어지겠습니다.



특히 오늘 밤부터 내일 아침 사이 중부지방에선 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



서울의 낮 기온은 31도로 오늘보단 조금 낮겠습니다.



우기인 방콕에선 비가 내리고 벼락이 치겠습니다.



두바이는 한낮 기온이 41도까지 치솟아 심한 더위가 이어지겠습니다.



모스크바는 비가 내리며 종일 쌀쌀하겠습니다.



낮 기온은 16도로 예년 수준을 5도 정도 밑돌겠습니다.



워싱턴은 맑은 하늘이 일교차가 10도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다.



지금까지 세계 날씨 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!