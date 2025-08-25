정치

민주 김병주 “오세훈·홍준표 등 지자체장, 계엄 동조여부 수사해야”

입력 2025.08.25 (15:52) 수정 2025.08.25 (15:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 김병주 의원이 12·3 비상계엄 선포 직후 국민의힘 소속 지방자치단체장들이 청사를 폐쇄하고 대책 회의를 했다는 의혹을 제기하며 계엄 동조 여부를 수사해야 한다고 촉구했습니다.

김 의원은 오늘(25일) 국회에서 열린 민주당 ‘3대 특검 종합대응 특별위원회’ 전체회의에서 “언론보도에 따르면, 많은 지자체는 계엄이 선포된 그날 밤 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 진행한 것으로 알려졌다”고 밝혔습니다.

구체적으로 “오세훈의 서울시, 김진태의 강원도, 유정복의 인천시, 홍준표의 대구시, 이철우의 경상북도”라고 언급했습니다.

김 의원은 “오비이락이라고 하기에는 너무 일사불란하다”며 “이 정도면 이들 지자체장 또한 비상계엄에 적극 동조한 것은 아닌지 수사가 이뤄져야 한다”고 말했습니다.

이어 “지자체의 적극적인 내란동조 행위에 대해 명명백백히 밝혀야 하는 이유는 그 혐의자들이 현재까지 시청과 도청을 지휘하고 있기 때문”이라며 “내란의 뿌리를 반드시 솎아내야 한다”고 강조했습니다.

특위는 국민의힘이 김건희 특검의 당사 압수수색을 저지하는 상황도 비판했습니다.

특위 총괄위원장을 맡은 민주당 전현희 의원은 “정치 탄압을 운운하면서 수사를 방해하는 국민의힘은 더 이상 민주정당으로 보기 어렵고, 범죄 정당이나 내란 정당으로 불려야 마땅하다”고 지적했습니다.

그러면서 “특검은 적법 수사기관이자 정의를 바로 세우라는 국민의 명령을 집행하고 있다”며 “국민의힘이 정당한 법 집행을 방해하면 특검 수사를 넘어 정당 해산 심판 대상이 될 것”이라고 경고했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주 김병주 “오세훈·홍준표 등 지자체장, 계엄 동조여부 수사해야”
    • 입력 2025-08-25 15:52:07
    • 수정2025-08-25 15:53:07
    정치
더불어민주당 김병주 의원이 12·3 비상계엄 선포 직후 국민의힘 소속 지방자치단체장들이 청사를 폐쇄하고 대책 회의를 했다는 의혹을 제기하며 계엄 동조 여부를 수사해야 한다고 촉구했습니다.

김 의원은 오늘(25일) 국회에서 열린 민주당 ‘3대 특검 종합대응 특별위원회’ 전체회의에서 “언론보도에 따르면, 많은 지자체는 계엄이 선포된 그날 밤 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 진행한 것으로 알려졌다”고 밝혔습니다.

구체적으로 “오세훈의 서울시, 김진태의 강원도, 유정복의 인천시, 홍준표의 대구시, 이철우의 경상북도”라고 언급했습니다.

김 의원은 “오비이락이라고 하기에는 너무 일사불란하다”며 “이 정도면 이들 지자체장 또한 비상계엄에 적극 동조한 것은 아닌지 수사가 이뤄져야 한다”고 말했습니다.

이어 “지자체의 적극적인 내란동조 행위에 대해 명명백백히 밝혀야 하는 이유는 그 혐의자들이 현재까지 시청과 도청을 지휘하고 있기 때문”이라며 “내란의 뿌리를 반드시 솎아내야 한다”고 강조했습니다.

특위는 국민의힘이 김건희 특검의 당사 압수수색을 저지하는 상황도 비판했습니다.

특위 총괄위원장을 맡은 민주당 전현희 의원은 “정치 탄압을 운운하면서 수사를 방해하는 국민의힘은 더 이상 민주정당으로 보기 어렵고, 범죄 정당이나 내란 정당으로 불려야 마땅하다”고 지적했습니다.

그러면서 “특검은 적법 수사기관이자 정의를 바로 세우라는 국민의 명령을 집행하고 있다”며 “국민의힘이 정당한 법 집행을 방해하면 특검 수사를 넘어 정당 해산 심판 대상이 될 것”이라고 경고했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.