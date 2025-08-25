민주 김병주 “오세훈·홍준표 등 지자체장, 계엄 동조여부 수사해야”

더불어민주당 김병주 의원이 12·3 비상계엄 선포 직후 국민의힘 소속 지방자치단체장들이 청사를 폐쇄하고 대책 회의를 했다는 의혹을 제기하며 계엄 동조 여부를 수사해야 한다고 촉구했습니다.



김 의원은 오늘(25일) 국회에서 열린 민주당 ‘3대 특검 종합대응 특별위원회’ 전체회의에서 “언론보도에 따르면, 많은 지자체는 계엄이 선포된 그날 밤 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 진행한 것으로 알려졌다”고 밝혔습니다.



구체적으로 “오세훈의 서울시, 김진태의 강원도, 유정복의 인천시, 홍준표의 대구시, 이철우의 경상북도”라고 언급했습니다.



김 의원은 “오비이락이라고 하기에는 너무 일사불란하다”며 “이 정도면 이들 지자체장 또한 비상계엄에 적극 동조한 것은 아닌지 수사가 이뤄져야 한다”고 말했습니다.



이어 “지자체의 적극적인 내란동조 행위에 대해 명명백백히 밝혀야 하는 이유는 그 혐의자들이 현재까지 시청과 도청을 지휘하고 있기 때문”이라며 “내란의 뿌리를 반드시 솎아내야 한다”고 강조했습니다.



특위는 국민의힘이 김건희 특검의 당사 압수수색을 저지하는 상황도 비판했습니다.



특위 총괄위원장을 맡은 민주당 전현희 의원은 “정치 탄압을 운운하면서 수사를 방해하는 국민의힘은 더 이상 민주정당으로 보기 어렵고, 범죄 정당이나 내란 정당으로 불려야 마땅하다”고 지적했습니다.



그러면서 “특검은 적법 수사기관이자 정의를 바로 세우라는 국민의 명령을 집행하고 있다”며 “국민의힘이 정당한 법 집행을 방해하면 특검 수사를 넘어 정당 해산 심판 대상이 될 것”이라고 경고했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



