정치 ‘3대 특검’ 수사

민주당, 한덕수 구속 촉구…“엄정하게 심판해야”

입력 2025.08.25 (15:52) 수정 2025.08.25 (15:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

민주당이 한덕수 전 국무총리의 구속 영장 발부를 법원에 촉구했습니다.

더불어민주당 김현정 원내대변인은 오늘(25일) 기자회견에서 “섬겨야 할 국민을 배신하고 국가를 혼란에 빠트린 한덕수에게 반드시 엄정한 법의 심판이 내려져야 할 것”이라고 밝혔습니다.

김 원내대변인은 “특검이 한 전 총리에 대해 6개 혐의로 구속영장을 청구한 건 그의 혐의가 내란 공범이라는 점을 명확히 한 것”이라고 주장했습니다.

그러면서 “이런 내란 공범 한덕수가 지난 대선에서 느닷없이 대선 출마를 선언하고, 전례를 찾을 수 없는 후보 교체까지 시도했다”며 “나라와 국민을 위해서가 아닌, 오직 ‘내란범 한덕수’의 죄를 피하고자 대한민국 대통령의 자리를 피난처로 삼고자 한 것”이라고 말했습니다.

민주당 박상혁 원내소통수석부대표는 오늘 YTN 라디오 ‘뉴스파이팅’에서 “당시 국회와 헌법재판소에서 (한 전 총리가) ‘계엄 선포문 등을 잘 알지 못했다’고 했던 말들이 다 거짓으로 드러나고 있다”며 “구속될 것으로 보인다”고 말했습니다.

이어 “(한 전 총리) 개인적으로 그렇고 우리 헌정사에 큰 오점으로 남는 순간이 될 것”이라고 했습니다.

조국혁신당 박병언 대변인도 어제(24일) 한 전 총리에 대해 “내란 방조 혐의라고는 하나, 주범에 준하는 방조범”이라며 “구속을 피할 수 없을 것”이라고 논평했습니다.

한 전 총리에 적용된 혐의는 내란 우두머리 방조와 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상, 대통령기록물법 위반 등 6가지입니다.

한 전 총리에 대한 구속영장 심사는 모레 오후 1시 서울중앙지법에서 열립니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당, 한덕수 구속 촉구…“엄정하게 심판해야”
    • 입력 2025-08-25 15:52:07
    • 수정2025-08-25 15:53:26
    정치
민주당이 한덕수 전 국무총리의 구속 영장 발부를 법원에 촉구했습니다.

더불어민주당 김현정 원내대변인은 오늘(25일) 기자회견에서 “섬겨야 할 국민을 배신하고 국가를 혼란에 빠트린 한덕수에게 반드시 엄정한 법의 심판이 내려져야 할 것”이라고 밝혔습니다.

김 원내대변인은 “특검이 한 전 총리에 대해 6개 혐의로 구속영장을 청구한 건 그의 혐의가 내란 공범이라는 점을 명확히 한 것”이라고 주장했습니다.

그러면서 “이런 내란 공범 한덕수가 지난 대선에서 느닷없이 대선 출마를 선언하고, 전례를 찾을 수 없는 후보 교체까지 시도했다”며 “나라와 국민을 위해서가 아닌, 오직 ‘내란범 한덕수’의 죄를 피하고자 대한민국 대통령의 자리를 피난처로 삼고자 한 것”이라고 말했습니다.

민주당 박상혁 원내소통수석부대표는 오늘 YTN 라디오 ‘뉴스파이팅’에서 “당시 국회와 헌법재판소에서 (한 전 총리가) ‘계엄 선포문 등을 잘 알지 못했다’고 했던 말들이 다 거짓으로 드러나고 있다”며 “구속될 것으로 보인다”고 말했습니다.

이어 “(한 전 총리) 개인적으로 그렇고 우리 헌정사에 큰 오점으로 남는 순간이 될 것”이라고 했습니다.

조국혁신당 박병언 대변인도 어제(24일) 한 전 총리에 대해 “내란 방조 혐의라고는 하나, 주범에 준하는 방조범”이라며 “구속을 피할 수 없을 것”이라고 논평했습니다.

한 전 총리에 적용된 혐의는 내란 우두머리 방조와 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상, 대통령기록물법 위반 등 6가지입니다.

한 전 총리에 대한 구속영장 심사는 모레 오후 1시 서울중앙지법에서 열립니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
정청래, 국방부에 ‘내란’ 감찰·2차관 신설 건의…“군령 다시 세워야”

정청래, 국방부에 ‘내란’ 감찰·2차관 신설 건의…“군령 다시 세워야”
해병특검, 채 상병 ‘업무상과실치사’ 수사 속도…구명로비 관련 위증 고발 의뢰

해병특검, 채 상병 ‘업무상과실치사’ 수사 속도…구명로비 관련 위증 고발 의뢰
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.