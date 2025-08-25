영상K

[영상] 전봇대 변압기가 ‘펑펑’…역대급 태풍 덮친 하이난

입력 2025.08.25 (16:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

13호 태풍 가지키가 어제(24일) 밤 중국 남부 하이난섬을 덮쳤습니다.

시속 155km의 강풍에 전봇대 전선이 뜯겨 변압기가 폭발하고, 전선마저 불타올라 위험천만한 상황을 연출했는데요.

SNS에서는 우산을 쓰고 길을 가던 행인이 강풍에 속수무책으로 밀려가는 영상도 찾아볼 수 있었습니다.

강풍에 아파트 창문이 통째로 뜯겨 나가면서 주민들이 지하 주차장으로 대피하기도 했습니다.

싼야의 한 주민은 "건국 이후 가장 강력한 태풍이 덮쳤다"며 "여러 지역에서 물과 전기가 끊겼다"고 두려운 심정을 인터넷에 남겼습니다.

중국국가자연재해관리시스템을 보면 이번 태풍으로 하이난성에서만 10만 2,500여 명이 피해를 입었고, 송전선 425곳, 기지국 2,722곳이 손상된 것으로 집계됐습니다. 기지국 손상으로 만 5,340가구의 휴대전화 이용이 중단됐습니다.

중국 중앙기상대는 "올해 남중국해의 해수 온도가 비교적 높아서 태풍 발달에 유리하다"며 "강도가 더욱 강해질 수 있다"고 분석했습니다.

하이난을 벗어난 태풍 가지키는 베트남 중부에 오늘 오후 상륙했는데요. 베트남 정부는 태풍 경로에 있는 주민 3만여 명을 대피시키는 한편, 공항 2곳을 폐쇄했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [영상] 전봇대 변압기가 ‘펑펑’…역대급 태풍 덮친 하이난
    • 입력 2025-08-25 16:11:38
    영상K
13호 태풍 가지키가 어제(24일) 밤 중국 남부 하이난섬을 덮쳤습니다.

시속 155km의 강풍에 전봇대 전선이 뜯겨 변압기가 폭발하고, 전선마저 불타올라 위험천만한 상황을 연출했는데요.

SNS에서는 우산을 쓰고 길을 가던 행인이 강풍에 속수무책으로 밀려가는 영상도 찾아볼 수 있었습니다.

강풍에 아파트 창문이 통째로 뜯겨 나가면서 주민들이 지하 주차장으로 대피하기도 했습니다.

싼야의 한 주민은 "건국 이후 가장 강력한 태풍이 덮쳤다"며 "여러 지역에서 물과 전기가 끊겼다"고 두려운 심정을 인터넷에 남겼습니다.

중국국가자연재해관리시스템을 보면 이번 태풍으로 하이난성에서만 10만 2,500여 명이 피해를 입었고, 송전선 425곳, 기지국 2,722곳이 손상된 것으로 집계됐습니다. 기지국 손상으로 만 5,340가구의 휴대전화 이용이 중단됐습니다.

중국 중앙기상대는 "올해 남중국해의 해수 온도가 비교적 높아서 태풍 발달에 유리하다"며 "강도가 더욱 강해질 수 있다"고 분석했습니다.

하이난을 벗어난 태풍 가지키는 베트남 중부에 오늘 오후 상륙했는데요. 베트남 정부는 태풍 경로에 있는 주민 3만여 명을 대피시키는 한편, 공항 2곳을 폐쇄했습니다.
김효신
김효신 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.