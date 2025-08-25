정치

구윤철, 대주주 기준 논란에 “투자자 상처 받았다면 송구하게 생각”

입력 2025.08.25 (16:41) 수정 2025.08.25 (16:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 ‘대주주 기준 논란’과 관련해 “투자자들께서 마음의 상처도 받고 분노하셨다면 그런 부분에 대해서는 송구하게 생각한다”고 밝혔습니다.

구 부총리는 오늘(25일) 국회 예결위 종합정책질의에서 국민의힘 조은희 의원이 “대주주 기준을 50억 원에서 10억 원으로 강화하겠다고 발표하자 시장이 급락했고 신뢰가 무너졌다는 평가를 어떻게 받아들이는가”라는 질의에 이같이 답했습니다.

구 부총리는 세제개편안 발표 이후 주식시장 급락 등 파장에 대해선 “세제개편안 측면이 없다고는 보지는 않는데 아마 좀 복합적으로 좀 작용(했을 것)”이라고 말했습니다.

조 의원이 “개미 투자자들에게 사과해야 되는데 복합적이라고 지금 발뺌하시는 건가. 사과하시겠나”라고 물으니 “세제개편안이 그런데 영향을 미쳤다면 죄송하게 생각한다”고 답했습니다.

아울러 대주주 발표 시점에 대해선 “하여튼 잘 판단해서 늦지 않는 시기에 (할 것)”이라고 말했습니다.

앞서 대주주 기준을 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 정부의 세제개편안 발표 이후 논란이 일자, 민주당은 50억 원 기준을 유지하는 취지의 의견을 정부에 전달한 상태입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 구윤철, 대주주 기준 논란에 “투자자 상처 받았다면 송구하게 생각”
    • 입력 2025-08-25 16:41:35
    • 수정2025-08-25 16:44:19
    정치
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 ‘대주주 기준 논란’과 관련해 “투자자들께서 마음의 상처도 받고 분노하셨다면 그런 부분에 대해서는 송구하게 생각한다”고 밝혔습니다.

구 부총리는 오늘(25일) 국회 예결위 종합정책질의에서 국민의힘 조은희 의원이 “대주주 기준을 50억 원에서 10억 원으로 강화하겠다고 발표하자 시장이 급락했고 신뢰가 무너졌다는 평가를 어떻게 받아들이는가”라는 질의에 이같이 답했습니다.

구 부총리는 세제개편안 발표 이후 주식시장 급락 등 파장에 대해선 “세제개편안 측면이 없다고는 보지는 않는데 아마 좀 복합적으로 좀 작용(했을 것)”이라고 말했습니다.

조 의원이 “개미 투자자들에게 사과해야 되는데 복합적이라고 지금 발뺌하시는 건가. 사과하시겠나”라고 물으니 “세제개편안이 그런데 영향을 미쳤다면 죄송하게 생각한다”고 답했습니다.

아울러 대주주 발표 시점에 대해선 “하여튼 잘 판단해서 늦지 않는 시기에 (할 것)”이라고 말했습니다.

앞서 대주주 기준을 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 정부의 세제개편안 발표 이후 논란이 일자, 민주당은 50억 원 기준을 유지하는 취지의 의견을 정부에 전달한 상태입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김민혁
김민혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.