CNN 기자의 ‘1분30초’ 요약 완결편…“핵심 의제는 4가지” [지금뉴스]

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 만남을 앞두고 외신들의 관심도 뜨겁습니다.



미국 CNN 방송은 이번 한미정상회담에서 어떤 의제가 논의될지 서울 특파원을 연결해 집중적으로 짚어봤는데요,



마이크 발레라 CNN 기자는 주한미군 문제, 북한과의 관계 개선, 조선업, 그리고 암살 시도를 겪었던 경험 등 두 정상의 개인적 관계를 핵심 의제 4가지로 꼽으며 '1분 반'으로 요약해 설명했습니다.



영상으로 보시죠.



(영상편집: 박준서)



