부천시, 청년 복합문화공간 ‘소사로움’ 내달 개관
입력 2025.08.25 (17:14) 수정 2025.08.25 (17:21)
경기도 부천시가 다음 달 1일 부천시립심곡도서관에서 ‘소사청년공간 소사로움’을 개관한다고 밝혔습니다.
심곡도서관 4층에 연면적 497㎡ 규모로 조성된 소사로움은 청년 디지털 인쇄소, 미디어창작실, 인터뷰실, 동아리방, 공유 부엌 등으로 구성됐습니다.
소사로움은 청년들의 정보교류, 교육, 체험, 커뮤니티 활동을 지원하는 복합문화공간으로 운영될 예정입니다.
휴관일은 매주 월요일과 법정 공휴일이며 19∼39세 청년은 누구나 이용할 수 있습니다.
