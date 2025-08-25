서울 강서구서 40대 작업자 맨홀에 휩쓸려 심정지

동영상 고정 취소

오늘 오전 8시 40분쯤 서울 강서구 염창동에서 하수구 보수 작업을 하던 47살 남성이 맨홀 안으로 휩쓸리는 사고가 일어났습니다.



소방 당국은 사고 약 한 시간 만에 피해자를 가양빗물펌프장에서 심정지 상태로 발견해 병원으로 옮겼습니다.



작업자는 맨홀 안에서 배수처리 개선을 위한 보수 공사를 하고 있던 것으로 파악됐습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



