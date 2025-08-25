사회

광명시, “재개발·재건축 정비사업 상담창구 운영”

입력 2025.08.25 (17:15) 수정 2025.08.25 (17:20)

경기 광명시가 재개발·재건축에 대한 주민들의 궁금증을 해소하고 맞춤형 상담을 지원하기 위해 ‘정비사업 상담창구’를 운영한다고 밝혔습니다.

상담창구는 지난해 9월 개설된 재개발·재건축 현장지원센터(하안로 288번길 4) 내에 설치됐으며, 정비사업 전문 직원이 창구에 상주해 정비사업 절차 등을 안내합니다.

운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 센터(☎ 02-2680-7936)로 사전 예약 후 방문하면 됩니다.

상담창구 개설로 주민들과 양방향 소통하는 맞춤형 지원이 가능해지고, 조합방식과 신탁방식 등 재개발·재건축 사업의 다양한 추진 형태에 맞는 상담도 이뤄질 예정입니다.

