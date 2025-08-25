밤사이 수도권 등 집중호우…내일까지 전국에 비 또는 소나기

강원 동해안을 제외한 중부지방과 전라권에 산발적으로 비가 내리고 있습니다.



내일은 전국 대부분 지역에 비 또는 소나기가 오겠습니다.



예상되는 강수량은 내일까지 수도권에 30에서 80mm, 많은 곳은 100mm 이상 오는 곳이 있겠고, 강원 내륙과 충청, 전북 서부에도 80mm 이상 오는 곳이 있겠습니다.



특히 오늘밤부터 내일 새벽 사이, 수도권과 충남권, 전북에 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 비가 예보돼 있어, 피해 없도록 주의가 필요합니다.



비가 내리면서 중부지방의 폭염특보는 대부분 해제됐지만, 여전히 무덥고 습해 밤사이 열대야는 계속되겠습니다.



내일 아침 기온은 서울·광주 26도, 부산 27도 등으로 도심과 해안을 중심으로 25도를 넘는 곳이 많겠습니다.



낮 기온은 서울과 전주 31도 등 전국이 29도에서 34도 분포를 보이겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!