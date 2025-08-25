불친절·비위생 논란…여수시, 식당 3곳 중 1곳 부적합
입력 2025.08.25 (17:21)
전남 여수시가 관내 식당 3천8백여 곳을 전수 점검한 결과 식당 3곳 가운데 1곳이 부적합한 것으로 나타났습니다.
여수시는 지난 11일부터 나흘간 식당 3천8백20곳을 전수 점검한 결과 1개 항목 이상 부적합이 나온 업소가 천3백18곳으로 확인됐다고 밝혔습니다.
부적합이 가장 많이 나온 항목은 위생복과 마스크 착용으로, 음식점 7백84곳이 지적됐습니다.
또 업소 2백48곳은 2개 이상 항목에서 중복 지적을 받았습니다.
여수시는 전수 점검에서 지적을 받은 부적합 업소에 대해 2차 점검을 오는 29일까지 진행할 예정입니다.
