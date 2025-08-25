조국 “돌아왔습니다. 그립습니다” 노무현 전 대통령 묘역서 눈물 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 오늘(25일) 경남 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령의 묘역에 참배했습니다.



조 원장은 노 전 대통령의 묘역에 헌화하고 분향한 뒤 '너럭바위' 앞에 무릎 꿇고 눈물을 흘렸습니다.



방명록에는 "돌아왔습니다. 그립습니다. 초심 잃지 않겠습니다."라고 적었습니다. 이후 노 전 대통령의 배우자인 권양숙 여사를 예방했습니다.



조 원장은 참배 후 기자들과 만나 "내일부터 시작되는 제 호남 일정을 내년 지방 선거용으로 생각하시는 분들이 있는데 그것은 아니다"며 "인간으로서 (해야 할) 도리를 위한 것"이라고 설명했습니다.



조 원장은 내일 광주를 시작으로 27일 전남과 전북, 28일 전북 지역을 방문할 예정입니다.



민주당 일각에선 조 원장의 이러한 행보가 내년 지방선거를 염두에 둔 행보로 해석, "신중해야 한다"며 불편한 기색을 드러내기도 했는데요.



조 원장은 이와 관련해 광주의 옥현진 대주교 예방, 나상호 원불교 교정원장 예방 등의 일정을 언급하며 "제가 지선 선거운동을 하려고 광주나 전주에 가는 것은 아니다. 인간으로서의 도리와 예의를 갖추기 위한" 거라고 말했습니다.



향후 민주당과의 관계 설정에 관한 질문에도 자신의 입장을 밝혔습니다. 영상으로 보시죠.



