영상K

새우랑 고수 올리면 똠양꿍 되나…9천 원 짜리 컵라면 정체는 [잇슈#태그]

입력 2025.08.25 (17:51) 수정 2025.08.25 (17:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울의 한 음식점에서 컵라면에 일부 재료만 추가한 뒤 '똠양꿍 라면'이라며 9천 원에 팔았다는 글이 올라왔습니다.

21일 소셜미디어 엑스에는 고수와 새우 5마리가 올라간 육개장 컵라면 사진이 올라왔습니다.

글쓴이는 친구 3명과 용산의 한 식당에 가 '똠얌꿍 라면'을 시켰는데 육개장 컵라면 위에 달랑 고수와 새우만 얹어져 있었다며 이게 9천 원이나 한다는 경험담을 공유했는데요.

'양심을 판 라면이다', '새우가 타이거 새우였던 걸까', '전직해서 나도 셰프 할 수 있겠다'는 의견들이 잇따라 달렸습니다.

이를 접한 누리꾼들 사이에서도 비판이 이어졌는데요.

'장사 망하고 싶은 거냐', '9천 원에 그 비주얼이면 황당했겠다', '그릇에 담아주는 성의도 없다'는 등의 반응이 쏟아졌습니다.

해당 내용이 사실인지, 정확히 어떤 상황이었는지는 확인되지 않았습니다.

(구성 : 김수란 작가, 영상편집 : 김기우)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 새우랑 고수 올리면 똠양꿍 되나…9천 원 짜리 컵라면 정체는 [잇슈#태그]
    • 입력 2025-08-25 17:51:17
    • 수정2025-08-25 17:51:41
    영상K
서울의 한 음식점에서 컵라면에 일부 재료만 추가한 뒤 '똠양꿍 라면'이라며 9천 원에 팔았다는 글이 올라왔습니다.

21일 소셜미디어 엑스에는 고수와 새우 5마리가 올라간 육개장 컵라면 사진이 올라왔습니다.

글쓴이는 친구 3명과 용산의 한 식당에 가 '똠얌꿍 라면'을 시켰는데 육개장 컵라면 위에 달랑 고수와 새우만 얹어져 있었다며 이게 9천 원이나 한다는 경험담을 공유했는데요.

'양심을 판 라면이다', '새우가 타이거 새우였던 걸까', '전직해서 나도 셰프 할 수 있겠다'는 의견들이 잇따라 달렸습니다.

이를 접한 누리꾼들 사이에서도 비판이 이어졌는데요.

'장사 망하고 싶은 거냐', '9천 원에 그 비주얼이면 황당했겠다', '그릇에 담아주는 성의도 없다'는 등의 반응이 쏟아졌습니다.

해당 내용이 사실인지, 정확히 어떤 상황이었는지는 확인되지 않았습니다.

(구성 : 김수란 작가, 영상편집 : 김기우)
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 불법 위치추적 장치로 <br>별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각

[단독] 불법 위치추적 장치로 별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.