문화예술위, 27∼28일 예술계 지원 방안 현장 공청회

한국문화예술위원회가 오는 27일부터 이틀 동안 서울 종로구 아르코미술관에서 예술계 지원 방안 마련을 위한 현장 공청회를 개최합니다.



첫날인 27일에는 시각예술과 다원예술 분야, 28일에는 문학과 공연예술 분야 현장 관계자들이 참석하며, 주요 현안에 대한 진단과 실질적인 지원 방안 등을 논의할 예정입니다.



공청회 참관을 원하는 사람은 아르코 웹사이트를 통해 사전 신청해 선착순으로 참석할 수 있으며, 문화예술위원회 유튜브 채널로 생중계됩니다.



[사진 출처 : 한국문화예술위원회 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!