[크랩] 유럽도 등 돌리게 만든다는 이스라엘의 ‘가자 점령’ 계획

입력 2025.08.25 (18:05)

국제사회의 우려에도 불구하고 이스라엘이 결국 가자지구 최대 도시, 가자시티 점령에 착수했습니다.

이번 작전으로 국제사회가 오랫동안 제시했던 '두 국가 해법'이 물거품이 될 거라는 우려도 나오는데요.

여기에 이스라엘이 가자시티 주민들을 아프리카나 동남아 등으로 이주시키겠다는 계획까지 내놓으며 논란은 더욱 커지고 있습니다.

도대체 가자지구에서 무슨 일이 벌어지고 있는 건지, 크랩이 알기 쉽게 정리해 봤습니다.


