[크랩] 유럽도 등 돌리게 만든다는 이스라엘의 ‘가자 점령’ 계획
입력 2025.08.25 (18:05)
국제사회의 우려에도 불구하고 이스라엘이 결국 가자지구 최대 도시, 가자시티 점령에 착수했습니다.
이번 작전으로 국제사회가 오랫동안 제시했던 '두 국가 해법'이 물거품이 될 거라는 우려도 나오는데요.
여기에 이스라엘이 가자시티 주민들을 아프리카나 동남아 등으로 이주시키겠다는 계획까지 내놓으며 논란은 더욱 커지고 있습니다.
도대체 가자지구에서 무슨 일이 벌어지고 있는 건지, 크랩이 알기 쉽게 정리해 봤습니다.
입력 2025-08-25 18:05:56
