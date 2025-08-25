광주

박용진 “호남 방문하는 조국…‘과유불급’ 명심해야”

입력 2025.08.25 (18:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.


박용진 더불어민주당 전 의원이 조국 전 조국혁신당 대표의 호남 방문 일정과 관련해 '과유불급'이라고 지적하며, 조국혁신당이 진로를 선택할 시간이 얼마 남지 않았다고 말했습니다.

■ 박용진 "조국 행보에 뭐라 할 수는 없지만…'과유불급' 명심해야"

박 전 의원은 오늘 KBS광주·전남 뉴스7 <주간정치>에 출연해 "지방선거를 앞두고 (조국) 본인이 그런 행보를 하고, 또 대통령에 대한 꿈을 갖고 있는 분일 텐데 전국을 다니는 것에 뭐라 하겠느냐"면서도 "과유불급인 만큼 좀 적당히 하는 것도 필요한 지혜"라고 밝혔습니다.

박 전 의원은 "본인(조국 전 대표)은 아니라고 생각할지 모르겠지만 어쨌든 국정 지지율이 낮아지고 여러 부담이 생기고 있다"며 "대통령은 운명을 건 한미정상회담에 집중하고 있는데 그런 걸 아랑곳하지 않는 듯한 모습에 국민적 시선이 좋지는 않다"고 평가했습니다.

■ "조국혁신당, 제3당이냐 합당이냐...진로 선택 시간 얼마 안 남아"

조국혁신당과 민주당이 경쟁하는 구도인 호남 민심의 향방을 묻는 질문에 대해서는 "민심은 늘 급변하기 나름이고, '지난 선거에서 이만큼 받았으니 노력하면 더 받겠지'라는 생각은 정치인들의 착각"이라고 운을 뗐습니다.

이어 "조국혁신당은 제3당으로서의 비전을 분명히 할 거냐, 아니면 민주당과의 '합당'을 바라보고 갈 거냐를 선택해야 하는데, 시간이 많은 것 같지만 얼마 남지 않았다"며 "민주당이 뒤로 가면 갈수록 '조국혁신당과의 합당이 굳이 남는 장사일까'에 대한 고민을 하게 될지 모른다"고 분석했습니다.

■ 박용진 "극우 상승 기세...국민의힘 대표 선거, 장동혁 후보가 유리할 수도"

당 대표 선거 결선투표를 남겨둔 국민의힘 전당대회와 관련해서 박 전 의원은 "최고위원 면면만 봐도 '극우정당으로 가려고 작정을 했구나'라고 생각할 정도로 편향된 발언을 했던 후보들이 당선됐다"고 진단했습니다.

그러면서 "지금의 극우 상승 기세로 봤을 때는 뜻밖으로 장동혁 후보가 더 유리하지 않을까"라며 "그런 걸 알고 있기 때문에, 한동훈 측과도 좀 친하게 지내려고 김문수 후보가 뒤늦게 저러는 거 아닐까 하는 느낌을 받는다"라고 예상했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 박용진 “호남 방문하는 조국…‘과유불급’ 명심해야”
    • 입력 2025-08-25 18:18:51
    광주

박용진 더불어민주당 전 의원이 조국 전 조국혁신당 대표의 호남 방문 일정과 관련해 '과유불급'이라고 지적하며, 조국혁신당이 진로를 선택할 시간이 얼마 남지 않았다고 말했습니다.

■ 박용진 "조국 행보에 뭐라 할 수는 없지만…'과유불급' 명심해야"

박 전 의원은 오늘 KBS광주·전남 뉴스7 <주간정치>에 출연해 "지방선거를 앞두고 (조국) 본인이 그런 행보를 하고, 또 대통령에 대한 꿈을 갖고 있는 분일 텐데 전국을 다니는 것에 뭐라 하겠느냐"면서도 "과유불급인 만큼 좀 적당히 하는 것도 필요한 지혜"라고 밝혔습니다.

박 전 의원은 "본인(조국 전 대표)은 아니라고 생각할지 모르겠지만 어쨌든 국정 지지율이 낮아지고 여러 부담이 생기고 있다"며 "대통령은 운명을 건 한미정상회담에 집중하고 있는데 그런 걸 아랑곳하지 않는 듯한 모습에 국민적 시선이 좋지는 않다"고 평가했습니다.

■ "조국혁신당, 제3당이냐 합당이냐...진로 선택 시간 얼마 안 남아"

조국혁신당과 민주당이 경쟁하는 구도인 호남 민심의 향방을 묻는 질문에 대해서는 "민심은 늘 급변하기 나름이고, '지난 선거에서 이만큼 받았으니 노력하면 더 받겠지'라는 생각은 정치인들의 착각"이라고 운을 뗐습니다.

이어 "조국혁신당은 제3당으로서의 비전을 분명히 할 거냐, 아니면 민주당과의 '합당'을 바라보고 갈 거냐를 선택해야 하는데, 시간이 많은 것 같지만 얼마 남지 않았다"며 "민주당이 뒤로 가면 갈수록 '조국혁신당과의 합당이 굳이 남는 장사일까'에 대한 고민을 하게 될지 모른다"고 분석했습니다.

■ 박용진 "극우 상승 기세...국민의힘 대표 선거, 장동혁 후보가 유리할 수도"

당 대표 선거 결선투표를 남겨둔 국민의힘 전당대회와 관련해서 박 전 의원은 "최고위원 면면만 봐도 '극우정당으로 가려고 작정을 했구나'라고 생각할 정도로 편향된 발언을 했던 후보들이 당선됐다"고 진단했습니다.

그러면서 "지금의 극우 상승 기세로 봤을 때는 뜻밖으로 장동혁 후보가 더 유리하지 않을까"라며 "그런 걸 알고 있기 때문에, 한동훈 측과도 좀 친하게 지내려고 김문수 후보가 뒤늦게 저러는 거 아닐까 하는 느낌을 받는다"라고 예상했습니다.
양창희
양창희 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 불법 위치추적 장치로 <br>별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각

[단독] 불법 위치추적 장치로 별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.