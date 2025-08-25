영상K

조국에 폭발한 이준석…조국 ‘2030 남성 발언’ 뭐길래 [이런뉴스]

입력 2025.08.25 (18:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

개혁신당 이준석 대표는 조국혁신당 조국 전 대표를 향해 “여전히 위선의 상징”이라고 말했습니다.

이 대표는 25일 최고위원회의에서 “20·30 남성의 민주당 지지 이탈은 편향된 젠더 정책 때문이기도 했지만, 근본적으론 조국 사태로 드러난 진보 진영의 위선 때문이었다”며 이같이 밝혔습니다.

“본인이 직접 저지른 표창장·인턴 경력 위조로 대한민국 청년을 배신했음에도 조 전 대표는 반성과 사과는커녕 오히려 극우로 몰아세우며 자신의 실패를 덮으려 하고 있다”고 했습니다.

조 전 대표는 지난 22일 MBC 라디오에 출연해 “2030 남성이 70대와 비슷한 성향, 이른바 극우 성향을 보인다”고 언급한 바 있습니다.

조 전 대표는 24일 기자들과 만나 자신의 발언에 대해 설명했습니다. “20~30대 남성 전체가 극우화되진 않았다”고 말했습니다. “윤석열 석방 시에 윤석열의 아크로비스타 앞에서 윤석열에게 환호하고 윤 어게인을 외치는 20~30대가 극우화 되어 있지 않다고 누가 말하겠나”라고 덧붙였습니다.

이어 “20~30대의 고통과 불만인 문제를 해결하는 게 정치인으로서의 임무라고 생각하지만, 극우화되어 있는 부분은 용인할 수가 없다”고 말했습니다.

영상에 담았습니다.








■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 조국에 폭발한 이준석…조국 ‘2030 남성 발언’ 뭐길래 [이런뉴스]
    • 입력 2025-08-25 18:24:30
    영상K
개혁신당 이준석 대표는 조국혁신당 조국 전 대표를 향해 “여전히 위선의 상징”이라고 말했습니다.

이 대표는 25일 최고위원회의에서 “20·30 남성의 민주당 지지 이탈은 편향된 젠더 정책 때문이기도 했지만, 근본적으론 조국 사태로 드러난 진보 진영의 위선 때문이었다”며 이같이 밝혔습니다.

“본인이 직접 저지른 표창장·인턴 경력 위조로 대한민국 청년을 배신했음에도 조 전 대표는 반성과 사과는커녕 오히려 극우로 몰아세우며 자신의 실패를 덮으려 하고 있다”고 했습니다.

조 전 대표는 지난 22일 MBC 라디오에 출연해 “2030 남성이 70대와 비슷한 성향, 이른바 극우 성향을 보인다”고 언급한 바 있습니다.

조 전 대표는 24일 기자들과 만나 자신의 발언에 대해 설명했습니다. “20~30대 남성 전체가 극우화되진 않았다”고 말했습니다. “윤석열 석방 시에 윤석열의 아크로비스타 앞에서 윤석열에게 환호하고 윤 어게인을 외치는 20~30대가 극우화 되어 있지 않다고 누가 말하겠나”라고 덧붙였습니다.

이어 “20~30대의 고통과 불만인 문제를 해결하는 게 정치인으로서의 임무라고 생각하지만, 극우화되어 있는 부분은 용인할 수가 없다”고 말했습니다.

영상에 담았습니다.







김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 불법 위치추적 장치로 <br>별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각

[단독] 불법 위치추적 장치로 별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.