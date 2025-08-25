사회

신생아에 기준 100배 넘는 인슐린 투여 의사 1심 무죄→2심 유죄

입력 2025.08.25 (18:24) 수정 2025.08.25 (18:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

신생아에게 진료 지침 기준의 100배가 넘는 인슐린을 투여해 저혈당증을 유발한 혐의로 재판에 넘겨진 대학병원 의사가 2심에서 금고형을 받았습니다.

서울동부지법 형사항소5부(부장 김양훈)는 업무상과실치상 혐의로 기소된 의사 A 씨에 대해 무죄를 선고한 1심 판결을 깨고 금고 6개월에 집행유예 2년을 지난 12일 선고했습니다.

재판부는 A 씨가 업무상 과실로 신생아 진료지침 기준의 100배 많은 인슐린을 투여했고, 피해자에게 중증 저혈당 상태가 지속되도록 하는 상해를 입게 했다고 판단했습니다.

다만, A 씨가 저산소성 뇌 손상을 일으켰다는 혐의에 대해서는 업무상 과실과 저산소성 뇌 손상 사이의 인과관계가 증명되지 못했다며 1심과 마찬가지로 무죄로 판단했습니다.

앞서 1심 재판부는 "A 씨의 인슐린 투여와 저산소성 뇌손상과의 인과관계를 인정하기 어렵고, 저혈당증 역시 상해에 해당하지 않는다"며 전부 무죄를 선고한 바 있습니다.

A 씨는 2018년 2월 서울 한 대학병원 신생아 중환자실에서 의사로 근무하던 중 초미숙아로 태어난 피해자에게 다량의 인슐린을 투여해 저혈당증과 뇌 손상을 일으킨 혐의로 기소됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 신생아에 기준 100배 넘는 인슐린 투여 의사 1심 무죄→2심 유죄
    • 입력 2025-08-25 18:24:57
    • 수정2025-08-25 18:43:54
    사회
신생아에게 진료 지침 기준의 100배가 넘는 인슐린을 투여해 저혈당증을 유발한 혐의로 재판에 넘겨진 대학병원 의사가 2심에서 금고형을 받았습니다.

서울동부지법 형사항소5부(부장 김양훈)는 업무상과실치상 혐의로 기소된 의사 A 씨에 대해 무죄를 선고한 1심 판결을 깨고 금고 6개월에 집행유예 2년을 지난 12일 선고했습니다.

재판부는 A 씨가 업무상 과실로 신생아 진료지침 기준의 100배 많은 인슐린을 투여했고, 피해자에게 중증 저혈당 상태가 지속되도록 하는 상해를 입게 했다고 판단했습니다.

다만, A 씨가 저산소성 뇌 손상을 일으켰다는 혐의에 대해서는 업무상 과실과 저산소성 뇌 손상 사이의 인과관계가 증명되지 못했다며 1심과 마찬가지로 무죄로 판단했습니다.

앞서 1심 재판부는 "A 씨의 인슐린 투여와 저산소성 뇌손상과의 인과관계를 인정하기 어렵고, 저혈당증 역시 상해에 해당하지 않는다"며 전부 무죄를 선고한 바 있습니다.

A 씨는 2018년 2월 서울 한 대학병원 신생아 중환자실에서 의사로 근무하던 중 초미숙아로 태어난 피해자에게 다량의 인슐린을 투여해 저혈당증과 뇌 손상을 일으킨 혐의로 기소됐습니다.
신지수
신지수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 불법 위치추적 장치로 <br>별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각

[단독] 불법 위치추적 장치로 별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.