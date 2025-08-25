‘깜짝 우크라 방문’ 독일 부총리 “독일 지원 계속 믿어도 돼”

라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관이 “우크라이나는 독일의 지원을 계속 신뢰할 수 있다”고 밝혔습니다.



로이터통신에 따르면 현지 시각 25일 우크라이나를 예고 없이 방문한 클링바일 부총리는 수도 키이우에 도착해 “(블라디미르) 푸틴(러시아 대통령)은 독일의 우크라이나 지원이 끊길 수 있다는 환상을 가져서는 안 된다”면서 이같이 말했습니다.



그는 이어 “우리는 전 세계에서 우크라이나의 두 번째로 큰 지원국이며 유럽에서는 가장 큰 지원국”이라고 덧붙였습니다.



독일 재무부에 따르면 2022년 2월 전쟁이 시작된 이후 독일 정부는 우크라이나에 지금까지 505억 유로(약 82조 원)를 지원했습니다.



클링바일 부총리는 또 푸틴 러시아 대통령에게 전쟁 종식을 위한 평화 협상에 관심을 보일 것을 촉구했습니다.



그러면서 우크라이나가 협상에 참여해야 하며 지속 가능한 평화를 위해 휴전과 신뢰할 수 있는 안전보장이 필요하다고 강조했다고 로이터통신은 전했습니다.



클링바일 부총리는 진보·보수 대표 정당이 함께 꾸린 프리드리히 메르츠 총리가 이끄는 독일 연립정부에 참여한 진보 사회민주당(SPD)의 공동대표입니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



