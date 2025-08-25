경제

넥슨 지주사 NXC 예비입찰 유찰…재공고 예정

입력 2025.08.25 (18:46) 수정 2025.08.25 (18:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

게임 회사 넥슨의 지주회사인 NXC 지분 매각이 또 무산됐습니다.

기획재정부는 오늘(25일) 오후 5시에 마감된 NXC 지분 매각 예비입찰이 유찰됐다고 밝혔습니다.

매각 대상은 정부가 보유한 NXC 보통주 85만 1,968주(지분율 30.6%)로, 평가액은 4조 원대 중반에서 5조 원대 정도로 추정됐습니다.

고 김정주 회장의 배우자인 유정현 NXC 의장 일가는 2023년 2월 NXC 주식 85만여 주를 상속세 대신에 물납했고, 기획재정부는 캠코를 통해 두 차례 NXC 주식 매각을 시도했으나 모두 유찰됐습니다.

이번에는 IBK투자증권을 매각 주간사로 선정해 매각을 추진하고 있습니다.

기재부 관계자는 "유찰 사유는 밝힐 수 없다"며 "이번 주 안으로 재입찰 공고를 낼 계획"이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : NXC 홈페이지 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 넥슨 지주사 NXC 예비입찰 유찰…재공고 예정
    • 입력 2025-08-25 18:46:53
    • 수정2025-08-25 18:59:57
    경제
게임 회사 넥슨의 지주회사인 NXC 지분 매각이 또 무산됐습니다.

기획재정부는 오늘(25일) 오후 5시에 마감된 NXC 지분 매각 예비입찰이 유찰됐다고 밝혔습니다.

매각 대상은 정부가 보유한 NXC 보통주 85만 1,968주(지분율 30.6%)로, 평가액은 4조 원대 중반에서 5조 원대 정도로 추정됐습니다.

고 김정주 회장의 배우자인 유정현 NXC 의장 일가는 2023년 2월 NXC 주식 85만여 주를 상속세 대신에 물납했고, 기획재정부는 캠코를 통해 두 차례 NXC 주식 매각을 시도했으나 모두 유찰됐습니다.

이번에는 IBK투자증권을 매각 주간사로 선정해 매각을 추진하고 있습니다.

기재부 관계자는 "유찰 사유는 밝힐 수 없다"며 "이번 주 안으로 재입찰 공고를 낼 계획"이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : NXC 홈페이지 캡처]
최인영
최인영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 불법 위치추적 장치로 <br>별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각

[단독] 불법 위치추적 장치로 별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.