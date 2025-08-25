넥슨 지주사 NXC 예비입찰 유찰…재공고 예정

게임 회사 넥슨의 지주회사인 NXC 지분 매각이 또 무산됐습니다.



기획재정부는 오늘(25일) 오후 5시에 마감된 NXC 지분 매각 예비입찰이 유찰됐다고 밝혔습니다.



매각 대상은 정부가 보유한 NXC 보통주 85만 1,968주(지분율 30.6%)로, 평가액은 4조 원대 중반에서 5조 원대 정도로 추정됐습니다.



고 김정주 회장의 배우자인 유정현 NXC 의장 일가는 2023년 2월 NXC 주식 85만여 주를 상속세 대신에 물납했고, 기획재정부는 캠코를 통해 두 차례 NXC 주식 매각을 시도했으나 모두 유찰됐습니다.



이번에는 IBK투자증권을 매각 주간사로 선정해 매각을 추진하고 있습니다.



기재부 관계자는 "유찰 사유는 밝힐 수 없다"며 "이번 주 안으로 재입찰 공고를 낼 계획"이라고 설명했습니다.



[사진 출처 : NXC 홈페이지 캡처]



