단독

[단독] 별거 중 아내 불법 위치추적 스토킹 남편…법원은 구속영장 기각

입력 2025.08.25 (19:00) 수정 2025.08.25 (19:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

별거 중인 아내의 차량에 불법 위치 추적 장치를 부착하는 등 스토킹을 한 남편이 경찰 조사를 받고 있습니다.

서울 마포경찰서는 스토킹 처벌법 위반과 도로교통법상 음주 운전 혐의로 필리핀 국적 50대 남성 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 10일 새벽 2시 10분쯤 서울 마포구의 한 도로에서 차량을 운전해 별거 중이던 아내를 쫓아간 혐의를 받습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨에 대한 '긴급 응급조치'를 취하던 중, A 씨가 술에 취한 상태라는 점을 확인하고 음주 운전 혐의도 적용했습니다.

당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 아내의 차량에 불법 위치 추적 장치를 부착해 소재를 파악했던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 스토킹 처벌법상 1~4호의 잠정조치를 적용해 A 씨를 구금한 상태에서 조사했는데, 법원에 신청한 구속영장은 기각됐습니다.

경찰은 A 씨가 불법 위치 추적 장치를 구입하게 된 경위 등을 조사하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 별거 중 아내 불법 위치추적 스토킹 남편…법원은 구속영장 기각
    • 입력 2025-08-25 19:00:10
    • 수정2025-08-25 19:24:19
    단독
별거 중인 아내의 차량에 불법 위치 추적 장치를 부착하는 등 스토킹을 한 남편이 경찰 조사를 받고 있습니다.

서울 마포경찰서는 스토킹 처벌법 위반과 도로교통법상 음주 운전 혐의로 필리핀 국적 50대 남성 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 10일 새벽 2시 10분쯤 서울 마포구의 한 도로에서 차량을 운전해 별거 중이던 아내를 쫓아간 혐의를 받습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨에 대한 '긴급 응급조치'를 취하던 중, A 씨가 술에 취한 상태라는 점을 확인하고 음주 운전 혐의도 적용했습니다.

당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 아내의 차량에 불법 위치 추적 장치를 부착해 소재를 파악했던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 스토킹 처벌법상 1~4호의 잠정조치를 적용해 A 씨를 구금한 상태에서 조사했는데, 법원에 신청한 구속영장은 기각됐습니다.

경찰은 A 씨가 불법 위치 추적 장치를 구입하게 된 경위 등을 조사하고 있습니다.
최혜림
최혜림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각

[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.