박성재·심우정 압수수색…김건희·건진법사 소환

내란 특검팀이 오늘, 박성재 전 법무부 장관 자택과 법무부, 대검찰청 등 4곳을 압수수색 했습니다.



압수수색 대상엔 윤석열 전 대통령 구속 취소에 즉시 항고하지 않아 고발된 심우정 전 검찰총장도 포함됐습니다.



특검은 12·3 비상계엄 당시 박성재 전 장관이 내란에 공모하도록 지시했거나, 방조했는지 살펴볼 계획입니다.



한편, 김건희 특검팀은 오늘 김 여사와 건진법사 전성배 씨를 동시 소환했으며, 이번 주 금요일쯤 김 여사를 기소할 전망이라고 밝혔습니다.



