[여기는 진주] ‘공공기관 통폐합’ 추진…경남권 영향 관심 외
입력 2025.08.25 (19:20) 수정 2025.08.25 (19:30)
정부가 공공기관 통폐합을 거론하면서, 경남에 본사를 둔 공공기관에 영향을 미칠지 관심이 집중됩니다.
김용범 정책실장은 최근 대통령실 기자간담회에서, 강훈식 비서실장 주재로 공공기관 통폐합 테스크포스가 조만간 출범할 예정이라고 밝혔습니다.
김 실장은 또, 한국수력원자력을 비롯한 발전 공기업과 한국토지주택공사, 금융 공기업 등에 대한 개혁을 주요 과제로 논의할 것이라고 설명했습니다.
‘진주 반려동물 지원센터’ 건립…115억 원 투입
진주시가 반려동물 지원센터 건립을 위한 설계 공모 작품을 선정하고, 사업 추진을 본격화합니다.
진주시 반려동물 지원센터는 사업비 115억 원을 투입해 판문동 진양호 근린공원 내 들어서며, 내년 상반기 착공해 2027년 준공이 목표입니다.
진주형 미래 모빌리티 사업추진보고회 및 세미나
진주시가 오는 10월 시범 도입을 준비하는 광역환승제 도입 등 미래 모빌리티 사업 추진 보고회를 열고 추진 상황을 점검했습니다.
이 사업은 모든 대중교통을 이용한 뒤 진주 시내버스 환승 때 1,650원을 적립해 주는 광역 교통 무료 환승제와 수요응답형 교통수단인 콜버스 운영을 포함합니다.
사천시의회, 다음 달 4일까지 임시회…추경 등 심의
사천시의회가 다음 달 4일까지 285회 임시회를 열고, 2차 추경과 건의안 등을 심의합니다.
사천시의회는 이번 임시회에서 9,980억 원 규모의 2차 추경안과 조례를 심의 의결하고, 우주항공도시 특별법 제정과 남강댐 방류 해양 쓰레기 대책 마련을 촉구하는 대정부 건의안도 처리합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
