[집중인터뷰] 픽시 자전거 열풍, 안전은 뒷전?
입력 2025.08.25 (19:25) 수정 2025.08.25 (19:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
청소년들 사이에 브레이크를 없는 '픽시 자전거'가 유행처럼 번지면서 논란이 커지고 있습니다.
잇따라 사고가 이어지자, 경찰이 집중단속에 나서기로 했는데요.
이 문제, 한국도로교통공단 대전세종충남지부 김세나 교수와 짚어보겠습니다.
어서오세요.
최근 픽시 자전거 사고가 잇따르면서 '도로 위 자라니'라는 말까지 나오고 있는데요.
이렇게 전문가들이 입을 모아 위험하다고 하는 이유는 무엇입니까?
[앵커]
픽시 자전거는 그동안 자동차도, 일반 자전거도 아닌 법적 사각지대에 있었는데요.
최근 사망사고를 계기로 '노브레이크 픽시'가 차량으로 규정됐다고 합니다.
어떤 점이 달라지는 겁니까?
[앵커]
청소년들 사이에서 픽시가 유행처럼 번지고 있는 상황에서, 일부러 브레이크를 제거하는 게 트렌드가 되는 분위기입니다.
안전 교육이나 제도적 관리가 제대로 이뤄지고 있다고 보십니까?
[앵커]
경찰이 집중 단속에 나섰지만 기준이 모호해 실효성이 떨어진다는 지적도 있는데요.
향후 픽시 자전거 사고를 막기 위해서는 어떤 대책이 필요하다고 보십니까?
청소년들 사이에 브레이크를 없는 '픽시 자전거'가 유행처럼 번지면서 논란이 커지고 있습니다.
잇따라 사고가 이어지자, 경찰이 집중단속에 나서기로 했는데요.
이 문제, 한국도로교통공단 대전세종충남지부 김세나 교수와 짚어보겠습니다.
어서오세요.
최근 픽시 자전거 사고가 잇따르면서 '도로 위 자라니'라는 말까지 나오고 있는데요.
이렇게 전문가들이 입을 모아 위험하다고 하는 이유는 무엇입니까?
[앵커]
픽시 자전거는 그동안 자동차도, 일반 자전거도 아닌 법적 사각지대에 있었는데요.
최근 사망사고를 계기로 '노브레이크 픽시'가 차량으로 규정됐다고 합니다.
어떤 점이 달라지는 겁니까?
[앵커]
청소년들 사이에서 픽시가 유행처럼 번지고 있는 상황에서, 일부러 브레이크를 제거하는 게 트렌드가 되는 분위기입니다.
안전 교육이나 제도적 관리가 제대로 이뤄지고 있다고 보십니까?
[앵커]
경찰이 집중 단속에 나섰지만 기준이 모호해 실효성이 떨어진다는 지적도 있는데요.
향후 픽시 자전거 사고를 막기 위해서는 어떤 대책이 필요하다고 보십니까?
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [집중인터뷰] 픽시 자전거 열풍, 안전은 뒷전?
-
- 입력 2025-08-25 19:25:38
- 수정2025-08-25 19:42:04
[앵커]
청소년들 사이에 브레이크를 없는 '픽시 자전거'가 유행처럼 번지면서 논란이 커지고 있습니다.
잇따라 사고가 이어지자, 경찰이 집중단속에 나서기로 했는데요.
이 문제, 한국도로교통공단 대전세종충남지부 김세나 교수와 짚어보겠습니다.
어서오세요.
최근 픽시 자전거 사고가 잇따르면서 '도로 위 자라니'라는 말까지 나오고 있는데요.
이렇게 전문가들이 입을 모아 위험하다고 하는 이유는 무엇입니까?
[앵커]
픽시 자전거는 그동안 자동차도, 일반 자전거도 아닌 법적 사각지대에 있었는데요.
최근 사망사고를 계기로 '노브레이크 픽시'가 차량으로 규정됐다고 합니다.
어떤 점이 달라지는 겁니까?
[앵커]
청소년들 사이에서 픽시가 유행처럼 번지고 있는 상황에서, 일부러 브레이크를 제거하는 게 트렌드가 되는 분위기입니다.
안전 교육이나 제도적 관리가 제대로 이뤄지고 있다고 보십니까?
[앵커]
경찰이 집중 단속에 나섰지만 기준이 모호해 실효성이 떨어진다는 지적도 있는데요.
향후 픽시 자전거 사고를 막기 위해서는 어떤 대책이 필요하다고 보십니까?
청소년들 사이에 브레이크를 없는 '픽시 자전거'가 유행처럼 번지면서 논란이 커지고 있습니다.
잇따라 사고가 이어지자, 경찰이 집중단속에 나서기로 했는데요.
이 문제, 한국도로교통공단 대전세종충남지부 김세나 교수와 짚어보겠습니다.
어서오세요.
최근 픽시 자전거 사고가 잇따르면서 '도로 위 자라니'라는 말까지 나오고 있는데요.
이렇게 전문가들이 입을 모아 위험하다고 하는 이유는 무엇입니까?
[앵커]
픽시 자전거는 그동안 자동차도, 일반 자전거도 아닌 법적 사각지대에 있었는데요.
최근 사망사고를 계기로 '노브레이크 픽시'가 차량으로 규정됐다고 합니다.
어떤 점이 달라지는 겁니까?
[앵커]
청소년들 사이에서 픽시가 유행처럼 번지고 있는 상황에서, 일부러 브레이크를 제거하는 게 트렌드가 되는 분위기입니다.
안전 교육이나 제도적 관리가 제대로 이뤄지고 있다고 보십니까?
[앵커]
경찰이 집중 단속에 나섰지만 기준이 모호해 실효성이 떨어진다는 지적도 있는데요.
향후 픽시 자전거 사고를 막기 위해서는 어떤 대책이 필요하다고 보십니까?
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.