위고비 8개월 만에 40만 건 처방…“사용 신중해야”

동영상 고정 취소

식품의약품안전처가 주사형 비만치료제 '위고비'를 반드시 의사 처방을 받아 사용해줄 것을 당부했습니다.



식약처는 오늘 "위고비는 고도비만 또는 고혈압 같은 동반 질환이 있는 과체중 환자에게 사용되는 의약품"이라면서, "비만에 해당하는 경우에만 전문가의 처방에 따라 사용해야 한다"고 강조했습니다.



위고비는 지난해 10월 국내에 출시된 이후 올해 6월까지 약 40만 건이 처방됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!