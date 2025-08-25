재선거 ‘중립의무 위반’ 의혹 부산교육청 압수수색
입력 2025.08.25 (19:31) 수정 2025.08.25 (19:43)
부산교육감 재선거와 관련해 교육청 간부의 중립의무 위반 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘 오전 부산시교육청 사무실을 압수수색 했습니다.
부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 오늘 압수수색을 통해 컴퓨터 등 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌습니다.
경찰은 해당 교육청 간부가 특정 후보 당선을 위해 불법 선거운동을 했다는 의혹 등 선거법 위반 정황을 포착하고 수사를 벌이고 있습니다.
