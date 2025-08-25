뉴스7(대구)

[여기는 안동] 안동 산불 피해지에 공동 산림사업 추진 외

입력 2025.08.25 (19:33) 수정 2025.08.25 (20:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈브리핑] 공중협박 범죄 ‘심각’ 외

[이슈브리핑] 공중협박 범죄 ‘심각’ 외
[여기는 포항] 포항 해수욕장 8곳 폐장…“15만 명 방문” 외

[여기는 포항] 포항 해수욕장 8곳 폐장…“15만 명 방문” 외

다음
남부지방산림청이 생명의숲, 유한킴벌리 등과 공동산림사업 협약을 맺고, 안동 산불피해지 복원 사업을 추진합니다.

이들 기관은 2030년까지, 안동시 풍천면 일대 국유림 28헥타르에 대해, 활엽수 위주의 조림과 사후관리 등 복원 프로그램을 진행합니다.

특히, 신혼부부 나무 심기와 대학생 그린캠프 등 시민 참여형 행사를 추진해 산불의 위험성과 예방 중요성 등을 전파할 계획입니다.

안동시, 소비쿠폰·지역상품권 사용처 확대

안동시가 민생회복 소비쿠폰과 안동사랑 상품권 사용처를 면 지역 하나로마트까지 확대했습니다.

추가 지정된 마트는 안동와룡농협 본점과 안동농협 서후지점, 서안동농협 풍천지점 등 면 소재 하나로마트 13곳입니다.

안동시에서는 소비쿠폰 전체 대상자 15만 3천 명 가운데 97% 이상 지급이 완료됐습니다.

영양고추 핫 페스티벌 29일 서울서 개막

2025 영양고추 핫 페스티벌이 오는 29일부터 사흘간 서울광장에서 열립니다.

올해로 17회째인 이번 축제에는 엄격한 기준으로 선정된 농가와 가공업체 등이 80여 개의 부스를 운영하며 최고 품질의 햇고추와 고춧가루를 저렴한 가격에 판매합니다.

또 시민참여 체험행사와 영양고추 테마동산, 반딧불이 체험 등도 제공됩니다.

특히 행사 첫날인 29일엔 KBS 6시 내고향 특집 생방송이 현장에서 진행됩니다.

‘한국의 유교책판’ 순회전시 7년째 이어져

한국국학진흥원의 '한국의 유교책판' 순회전시가 7년째 이어지고 있습니다.

한국국학진흥원은 유네스코 세계기록유산인 '한국의 유교책판'의 가치와 기록문화의 우수성을 알리기 위해 2019년부터 지난해까지 80차례 전국 순회전시를 열었습니다.

올해도 지난주까지 6차례에 걸쳐 상반기 순회전시를 마무리했고, 다음 달 초 경기도 성남 상탑초등학교를 시작으로 학교 다섯 곳과 지자체 행사장 한 곳에서 순회전시를 이어갑니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 안동] 안동 산불 피해지에 공동 산림사업 추진 외
    • 입력 2025-08-25 19:33:18
    • 수정2025-08-25 20:20:39
    뉴스7(대구)
남부지방산림청이 생명의숲, 유한킴벌리 등과 공동산림사업 협약을 맺고, 안동 산불피해지 복원 사업을 추진합니다.

이들 기관은 2030년까지, 안동시 풍천면 일대 국유림 28헥타르에 대해, 활엽수 위주의 조림과 사후관리 등 복원 프로그램을 진행합니다.

특히, 신혼부부 나무 심기와 대학생 그린캠프 등 시민 참여형 행사를 추진해 산불의 위험성과 예방 중요성 등을 전파할 계획입니다.

안동시, 소비쿠폰·지역상품권 사용처 확대

안동시가 민생회복 소비쿠폰과 안동사랑 상품권 사용처를 면 지역 하나로마트까지 확대했습니다.

추가 지정된 마트는 안동와룡농협 본점과 안동농협 서후지점, 서안동농협 풍천지점 등 면 소재 하나로마트 13곳입니다.

안동시에서는 소비쿠폰 전체 대상자 15만 3천 명 가운데 97% 이상 지급이 완료됐습니다.

영양고추 핫 페스티벌 29일 서울서 개막

2025 영양고추 핫 페스티벌이 오는 29일부터 사흘간 서울광장에서 열립니다.

올해로 17회째인 이번 축제에는 엄격한 기준으로 선정된 농가와 가공업체 등이 80여 개의 부스를 운영하며 최고 품질의 햇고추와 고춧가루를 저렴한 가격에 판매합니다.

또 시민참여 체험행사와 영양고추 테마동산, 반딧불이 체험 등도 제공됩니다.

특히 행사 첫날인 29일엔 KBS 6시 내고향 특집 생방송이 현장에서 진행됩니다.

‘한국의 유교책판’ 순회전시 7년째 이어져

한국국학진흥원의 '한국의 유교책판' 순회전시가 7년째 이어지고 있습니다.

한국국학진흥원은 유네스코 세계기록유산인 '한국의 유교책판'의 가치와 기록문화의 우수성을 알리기 위해 2019년부터 지난해까지 80차례 전국 순회전시를 열었습니다.

올해도 지난주까지 6차례에 걸쳐 상반기 순회전시를 마무리했고, 다음 달 초 경기도 성남 상탑초등학교를 시작으로 학교 다섯 곳과 지자체 행사장 한 곳에서 순회전시를 이어갑니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각

[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.