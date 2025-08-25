[여기는 안동] 안동 산불 피해지에 공동 산림사업 추진 외

동영상 고정 취소

남부지방산림청이 생명의숲, 유한킴벌리 등과 공동산림사업 협약을 맺고, 안동 산불피해지 복원 사업을 추진합니다.



이들 기관은 2030년까지, 안동시 풍천면 일대 국유림 28헥타르에 대해, 활엽수 위주의 조림과 사후관리 등 복원 프로그램을 진행합니다.



특히, 신혼부부 나무 심기와 대학생 그린캠프 등 시민 참여형 행사를 추진해 산불의 위험성과 예방 중요성 등을 전파할 계획입니다.



안동시, 소비쿠폰·지역상품권 사용처 확대



안동시가 민생회복 소비쿠폰과 안동사랑 상품권 사용처를 면 지역 하나로마트까지 확대했습니다.



추가 지정된 마트는 안동와룡농협 본점과 안동농협 서후지점, 서안동농협 풍천지점 등 면 소재 하나로마트 13곳입니다.



안동시에서는 소비쿠폰 전체 대상자 15만 3천 명 가운데 97% 이상 지급이 완료됐습니다.



영양고추 핫 페스티벌 29일 서울서 개막



2025 영양고추 핫 페스티벌이 오는 29일부터 사흘간 서울광장에서 열립니다.



올해로 17회째인 이번 축제에는 엄격한 기준으로 선정된 농가와 가공업체 등이 80여 개의 부스를 운영하며 최고 품질의 햇고추와 고춧가루를 저렴한 가격에 판매합니다.



또 시민참여 체험행사와 영양고추 테마동산, 반딧불이 체험 등도 제공됩니다.



특히 행사 첫날인 29일엔 KBS 6시 내고향 특집 생방송이 현장에서 진행됩니다.



‘한국의 유교책판’ 순회전시 7년째 이어져



한국국학진흥원의 '한국의 유교책판' 순회전시가 7년째 이어지고 있습니다.



한국국학진흥원은 유네스코 세계기록유산인 '한국의 유교책판'의 가치와 기록문화의 우수성을 알리기 위해 2019년부터 지난해까지 80차례 전국 순회전시를 열었습니다.



올해도 지난주까지 6차례에 걸쳐 상반기 순회전시를 마무리했고, 다음 달 초 경기도 성남 상탑초등학교를 시작으로 학교 다섯 곳과 지자체 행사장 한 곳에서 순회전시를 이어갑니다.



