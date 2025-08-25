부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제13회 부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막해 다음 달 7일까지 해운대 벡스코 등지에서 열립니다.



올해 축제에는 개그콘서트 출연팀과 '코미디 유튜브 대상' 수상자인 '랄랄', 또 미국 공연팀 '벙크퍼펫' 등 다양한 코미디언들이 출연해 공연을 선보입니다.



해운대 구남로 등에서는 '길거리 코미디'와 '열린 코미디 공연' 등 다채로운 시민 참여 행사도 마련됩니다.



