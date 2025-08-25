부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막
입력 2025.08.25 (19:33) 수정 2025.08.25 (19:43)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제13회 부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막해 다음 달 7일까지 해운대 벡스코 등지에서 열립니다.
올해 축제에는 개그콘서트 출연팀과 '코미디 유튜브 대상' 수상자인 '랄랄', 또 미국 공연팀 '벙크퍼펫' 등 다양한 코미디언들이 출연해 공연을 선보입니다.
해운대 구남로 등에서는 '길거리 코미디'와 '열린 코미디 공연' 등 다채로운 시민 참여 행사도 마련됩니다.
올해 축제에는 개그콘서트 출연팀과 '코미디 유튜브 대상' 수상자인 '랄랄', 또 미국 공연팀 '벙크퍼펫' 등 다양한 코미디언들이 출연해 공연을 선보입니다.
해운대 구남로 등에서는 '길거리 코미디'와 '열린 코미디 공연' 등 다채로운 시민 참여 행사도 마련됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막
-
- 입력 2025-08-25 19:33:31
- 수정2025-08-25 19:43:42
제13회 부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막해 다음 달 7일까지 해운대 벡스코 등지에서 열립니다.
올해 축제에는 개그콘서트 출연팀과 '코미디 유튜브 대상' 수상자인 '랄랄', 또 미국 공연팀 '벙크퍼펫' 등 다양한 코미디언들이 출연해 공연을 선보입니다.
해운대 구남로 등에서는 '길거리 코미디'와 '열린 코미디 공연' 등 다채로운 시민 참여 행사도 마련됩니다.
올해 축제에는 개그콘서트 출연팀과 '코미디 유튜브 대상' 수상자인 '랄랄', 또 미국 공연팀 '벙크퍼펫' 등 다양한 코미디언들이 출연해 공연을 선보입니다.
해운대 구남로 등에서는 '길거리 코미디'와 '열린 코미디 공연' 등 다채로운 시민 참여 행사도 마련됩니다.
-
-
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr이이슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.