뉴스7(부산)

부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막

입력 2025.08.25 (19:33) 수정 2025.08.25 (19:43)

제13회 부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막해 다음 달 7일까지 해운대 벡스코 등지에서 열립니다.

올해 축제에는 개그콘서트 출연팀과 '코미디 유튜브 대상' 수상자인 '랄랄', 또 미국 공연팀 '벙크퍼펫' 등 다양한 코미디언들이 출연해 공연을 선보입니다.

해운대 구남로 등에서는 '길거리 코미디'와 '열린 코미디 공연' 등 다채로운 시민 참여 행사도 마련됩니다.

