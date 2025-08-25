[뉴스7 경남 클로징]
입력 2025.08.25 (19:37) 수정 2025.08.25 (19:43)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
노란 봉투법이 국회를 통과했습니다.
사용자의 범위를 확대하고 노동자에 대한 손해배상 금액을 제한하는 게 주요 내용입니다.
3년 전 옛 대우조선해양, 지금의 한화오션 하청 노동자들의 파업을 계기로 이 법에 대한 논의가 다시 촉발됐죠.
하지만 아직 노동자들을 상대로 한 470억 원 손해배상소송은 진행 중인데요.
전향적으로 소송을 취하하고, 새로운 노사 관계의 틀을 재정립하게 될 모습을 기대해 봅니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
사용자의 범위를 확대하고 노동자에 대한 손해배상 금액을 제한하는 게 주요 내용입니다.
3년 전 옛 대우조선해양, 지금의 한화오션 하청 노동자들의 파업을 계기로 이 법에 대한 논의가 다시 촉발됐죠.
하지만 아직 노동자들을 상대로 한 470억 원 손해배상소송은 진행 중인데요.
전향적으로 소송을 취하하고, 새로운 노사 관계의 틀을 재정립하게 될 모습을 기대해 봅니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [뉴스7 경남 클로징]
-
- 입력 2025-08-25 19:37:13
- 수정2025-08-25 19:43:05
노란 봉투법이 국회를 통과했습니다.
사용자의 범위를 확대하고 노동자에 대한 손해배상 금액을 제한하는 게 주요 내용입니다.
3년 전 옛 대우조선해양, 지금의 한화오션 하청 노동자들의 파업을 계기로 이 법에 대한 논의가 다시 촉발됐죠.
하지만 아직 노동자들을 상대로 한 470억 원 손해배상소송은 진행 중인데요.
전향적으로 소송을 취하하고, 새로운 노사 관계의 틀을 재정립하게 될 모습을 기대해 봅니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
사용자의 범위를 확대하고 노동자에 대한 손해배상 금액을 제한하는 게 주요 내용입니다.
3년 전 옛 대우조선해양, 지금의 한화오션 하청 노동자들의 파업을 계기로 이 법에 대한 논의가 다시 촉발됐죠.
하지만 아직 노동자들을 상대로 한 470억 원 손해배상소송은 진행 중인데요.
전향적으로 소송을 취하하고, 새로운 노사 관계의 틀을 재정립하게 될 모습을 기대해 봅니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.