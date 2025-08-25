[뉴스7 경남 클로징]

동영상 고정 취소

노란 봉투법이 국회를 통과했습니다.



사용자의 범위를 확대하고 노동자에 대한 손해배상 금액을 제한하는 게 주요 내용입니다.



3년 전 옛 대우조선해양, 지금의 한화오션 하청 노동자들의 파업을 계기로 이 법에 대한 논의가 다시 촉발됐죠.



하지만 아직 노동자들을 상대로 한 470억 원 손해배상소송은 진행 중인데요.



전향적으로 소송을 취하하고, 새로운 노사 관계의 틀을 재정립하게 될 모습을 기대해 봅니다.



뉴스 마칩니다.



고맙습니다.



