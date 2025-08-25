[뉴스7 제주 클로징]

동영상 고정 취소

앞서 소개해 드린 영화 '인생세탁소' 어떻게 보셨습니까.



개발의 광풍을 막기 위해 끝까지 세탁소를 지키려고 한 도심의 마지막 해녀와 자식을 위해 기꺼이 희생하고, 바다처럼 모든 것을 내어주는 어머니의 사랑!



빠른 세월의 흐름 속에서도 변치 않는, 앞으로도 제주가 지켜나가야 할 가치들이 아닌지 다시금 돌아보게 합니다.



낡고 해진 기억을 마주하고, 새로운 희망을 물들이는 시간 여러분의 인생세탁소는 어디에 있나요?



오늘 준비한 소식은 여기까집니다.



함께해주신 여러분, 고맙습니다.



