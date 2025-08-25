뉴스7(부산)

[3분 법률] 상품 개봉 시 교환·환불 불가 유효할까?

입력 2025.08.25 (19:45) 수정 2025.08.25 (20:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[대담한K] 영양사 폐암 산재 첫 인정…건강권 보장은?

[대담한K] 영양사 폐암 산재 첫 인정…건강권 보장은?
[날씨] 부산 내일 오후까지 비…“우산 꼭 챙기세요”

[날씨] 부산 내일 오후까지 비…“우산 꼭 챙기세요”

다음
생활 속 다양한 사례를 통해 법 상식을 알기 쉽게 전해 드리는 ‘3분 법률’, 유기환 변호사입니다.

["여기 매니저 어딨어? 됐고, 나 당장 환불해줘! (네?) 못 해? 왜 못 해? 당장 환불하라고!"]

환불 문제로 감정이 격해지는 상황, 다들 한 번쯤 경험해 보셨을 겁니다.

최근에는 온라인 쇼핑이 늘면서 환불을 둘러싼 갈등도 자주 일어나는데요.

온라인에서 어떤 물건을 샀을 때, 종종 겉 포장에 ‘개봉시 교환·환불 불가’ 라고 적힌 걸 볼 수 있습니다.

기쁜 마음으로 택배상자를 열었다가, 위 문구를 보고 나면 괜히 찜찜한 기분이 드는 게 사실인데요.

밀봉된 상품에 위 문구가 쓰여 있다면, 개봉했을 때 상품에 문제가 있더라도 정말 교환이나 환불이 안 되는 것일까요?

전자상거래법에 따르면, 온라인 등 통신판매로 재화를 구매한 소비자는 재화를 공급받은 날부터 7일 이내에 청약 철회를 할 수 있고, 이에 위반하는 약정은 무효입니다.

하지만 예외도 있습니다.

소비자가 사용하거나 개봉해서 상품 가치가 현저히 줄어드는 경우입니다.

예를 들어 식품이나 화장품 등 개봉 시 위생상의 문제로 재판매가 불가능해지는 경우, 복제 가능한 소프트웨어, 주문 제작 상품 등의 경우에는 ‘개봉 시 교환환불 불가’ 고지가 유효할 수 있습니다.

다만, 이는 어디까지나 단순 변심의 경우 청약 철회가 어렵다는 것이고, 화장품이나 식품 등이라도 상품에 하자가 있는 경우에는 당연히 교환 또는 환불을 요청할 수 있습니다.

공정거래위원회도, 실제로는 환불이 가능한데도 불가능하다고 고지하는 것은, 소비자의 정당한 권리를 침해하는 위법 행위라고 결정한 바 있습니다.

그렇다면, 오프라인에서 구매한 제품은 어떨까요?

얼마 전 부산의 한 마트에서, ‘수박 구매 시 제사만 지내고 교환 또는 환불은 불가하다’는 내용의 안내문을 게재했다는 글이 한 인터넷 커뮤니티에서 화제가 됐는데요.

매장에서 구매한 일반 상품의 경우 전자상거래법 등이 적용되지 않기 때문에, 원칙적으로는 마트의 안내문처럼 이미 구매한 수박에 대해 특별한 이유 없이 교환 또는 환불을 요청할 수는 없습니다.

하지만, 수박이 썩어있거나, 껍질을 갈라보니 속이 비어있거나, 아예 설익어 있는 등 명백한 하자가 있다면, 민법상 채무불이행책임 또는 하자담보책임을 물어 교환 또는 환불 요청이 가능합니다.

그렇다면, ‘맛없는 수박’은 어떨까요?

식품의 ‘맛’과 같은 주관적인 품질 불만은 법적인 '하자'로 인정받기 힘들기 때문에, ‘맛이 없다’는 이유로는 교환 또는 환불을 받기 어렵습니다.

개봉시 교환·환불 불가.

이러한 고지 내용은, 대부분의 경우 무효입니다.

하지만, 특정한 경우에는 실제로 교환 또는 환불이 어려울 수 있으니, 상품을 구매하거나 개봉할 때에는 미리 확인하는 것이 좋겠습니다.

‘3분 법률’이었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [3분 법률] 상품 개봉 시 교환·환불 불가 유효할까?
    • 입력 2025-08-25 19:45:02
    • 수정2025-08-25 20:06:55
    뉴스7(부산)
생활 속 다양한 사례를 통해 법 상식을 알기 쉽게 전해 드리는 ‘3분 법률’, 유기환 변호사입니다.

["여기 매니저 어딨어? 됐고, 나 당장 환불해줘! (네?) 못 해? 왜 못 해? 당장 환불하라고!"]

환불 문제로 감정이 격해지는 상황, 다들 한 번쯤 경험해 보셨을 겁니다.

최근에는 온라인 쇼핑이 늘면서 환불을 둘러싼 갈등도 자주 일어나는데요.

온라인에서 어떤 물건을 샀을 때, 종종 겉 포장에 ‘개봉시 교환·환불 불가’ 라고 적힌 걸 볼 수 있습니다.

기쁜 마음으로 택배상자를 열었다가, 위 문구를 보고 나면 괜히 찜찜한 기분이 드는 게 사실인데요.

밀봉된 상품에 위 문구가 쓰여 있다면, 개봉했을 때 상품에 문제가 있더라도 정말 교환이나 환불이 안 되는 것일까요?

전자상거래법에 따르면, 온라인 등 통신판매로 재화를 구매한 소비자는 재화를 공급받은 날부터 7일 이내에 청약 철회를 할 수 있고, 이에 위반하는 약정은 무효입니다.

하지만 예외도 있습니다.

소비자가 사용하거나 개봉해서 상품 가치가 현저히 줄어드는 경우입니다.

예를 들어 식품이나 화장품 등 개봉 시 위생상의 문제로 재판매가 불가능해지는 경우, 복제 가능한 소프트웨어, 주문 제작 상품 등의 경우에는 ‘개봉 시 교환환불 불가’ 고지가 유효할 수 있습니다.

다만, 이는 어디까지나 단순 변심의 경우 청약 철회가 어렵다는 것이고, 화장품이나 식품 등이라도 상품에 하자가 있는 경우에는 당연히 교환 또는 환불을 요청할 수 있습니다.

공정거래위원회도, 실제로는 환불이 가능한데도 불가능하다고 고지하는 것은, 소비자의 정당한 권리를 침해하는 위법 행위라고 결정한 바 있습니다.

그렇다면, 오프라인에서 구매한 제품은 어떨까요?

얼마 전 부산의 한 마트에서, ‘수박 구매 시 제사만 지내고 교환 또는 환불은 불가하다’는 내용의 안내문을 게재했다는 글이 한 인터넷 커뮤니티에서 화제가 됐는데요.

매장에서 구매한 일반 상품의 경우 전자상거래법 등이 적용되지 않기 때문에, 원칙적으로는 마트의 안내문처럼 이미 구매한 수박에 대해 특별한 이유 없이 교환 또는 환불을 요청할 수는 없습니다.

하지만, 수박이 썩어있거나, 껍질을 갈라보니 속이 비어있거나, 아예 설익어 있는 등 명백한 하자가 있다면, 민법상 채무불이행책임 또는 하자담보책임을 물어 교환 또는 환불 요청이 가능합니다.

그렇다면, ‘맛없는 수박’은 어떨까요?

식품의 ‘맛’과 같은 주관적인 품질 불만은 법적인 '하자'로 인정받기 힘들기 때문에, ‘맛이 없다’는 이유로는 교환 또는 환불을 받기 어렵습니다.

개봉시 교환·환불 불가.

이러한 고지 내용은, 대부분의 경우 무효입니다.

하지만, 특정한 경우에는 실제로 교환 또는 환불이 어려울 수 있으니, 상품을 구매하거나 개봉할 때에는 미리 확인하는 것이 좋겠습니다.

‘3분 법률’이었습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각

[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.