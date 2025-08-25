평택 초등학교 50대 조리실무사 감전…병원 치료중
입력 2025.08.25 (19:46) 수정 2025.08.25 (19:47)
오늘(25일) 오전 11시 20분쯤 경기 평택시의 한 초등학교에서 50대 조리실무사 A 씨가 감전 사고를 당했습니다.
A 씨는 사고 직후 심정지 상태에 빠졌으나, 심폐소생술(CPR)을 받고 맥박이 돌아와 현재 병원에서 치료를 받고 있습니다.
사고 당시 A 씨는 급식실 옆 보일러실에서 내부 정리 작업을 하던 중 감전된 것으로 파악됐습니다.
경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.