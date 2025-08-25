[퇴근길 날씨] 내일까지 비…밤사이 중부·호남에 집중호우

동영상 고정 취소

하늘에는 구름이 잔뜩 낀 가운데 경기 북부에 비가 내리고 있습니다.



오늘은 차차 중부지방과 호남에 비가 내리겠고 내일은 전국적으로 비가 확대됩니다.



내일까지 수도권에 30에서 최대 100mm, 강원과 충청, 전북 서부에 최대 80mm, 영남에 5에서 30mm가 예상됩니다.



수도권은 밤사이 강한 비가 집중되겠고 그 밖의 지역도 내일 오전까지 집중호우가 예상됩니다.



해안가에는 바람도 강하게 불겠습니다.



내일 아침 서울과 전주 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



한낮에 서울 31도, 대구 34도로 비가 내려도 더위는 계속됩니다.



바다의 물결은 최고 3.5m로 다소 높게 일겠습니다.



모레는 강원 영동에, 금요일에는 수도권과 강원도에 비가 내리겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:박혜령



