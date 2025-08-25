잠실~청주공항 잇는 철길 열리나

동영상 고정 취소

정부가 서울 잠실에서 청주공항을 잇는 광역급행철도의 사업 적정성 검토에 들어갔습니다.



민간투자방식으로 추진되는 이번 노선은 서울과 충북을 직접 연결하게 돼 사업이 추진될 경우 지역 발전에 크게 기여할 전망입니다.



이만영 기자입니다.



국토교통부가 민간 적격성 조사를 의뢰한 노선은 중부권 광역급행철도입니다.



제4차 국가철도망 계획에 포함된, 수도권 내륙선, 즉 동탄에서 청주공항을 잇는 광역철도의 연장선입니다.



경기 남부와 충북을 잇는 수도권 내륙선과 달리, 중부권 광역급행철도는 서울 잠실에서, 경기도 광주, 용인, 안성, 충북혁신도시를 거쳐 청주공항을 연결하게 됩니다.



사업 규모 역시 수도권내륙선 78.8km보다 크게 늘어 총연장 134km에 달하고, 2조 원대였던 사업비는 9조 원 넘게 소요될 전망입니다.



한국개발연구원은 앞으로 1년 반 동안, 사업 타당성을 종합적으로 살피게 됩니다.



[송기섭/진천군수 : "(국토교통부가) 민자사업에 대해서 좀 더 무게와 관심을 두고, (민자사업) 이 노선이 더 필요성이 높다고 판단했기 때문에 민자 적격성 조사를 먼저 하게 된 것입니다."]



새롭게 추진되는 노선에 기대감도 커지고 있습니다.



경기 남부를, 단선으로 연결했던 기존 노선과 달리 서울과 청주공항을 복선으로 연결해 접근성이 좋아지고 이동시간이 줄어들게 됩니다.



특히 철도와 항공 물류가 연계되면서 중부권 물류 중심지로 성장하는데 큰 역할을 할 전망입니다.



[유인웅/충청북도 교통철도과장 : "서울 강남권에 계신 분들이 청주공항에 대한 접근성이 좋아진다는 점, 그래서 청주공항 활성화도 다시 한번 기대를 해볼 수 있다는 점이..."]



더욱이 5차 국가철도망 계획에 반영을 추진 중인 청주공항~보은~김천 노선과 연계할 경우 수도권과 중부, 남부를 잇는 핵심 철도 축을 구축하게 된다는 평가입니다.



KBS 뉴스 이만영입니다.



촬영기자:김현기/그래픽:김선영



