뉴스7(대전)

[날씨] 대전·세종·충남 폭염특보 해제…내일 오후까지 비

입력 2025.08.25 (19:47) 수정 2025.08.25 (19:49)

오늘과 내일은 전국에 비 소식이 있겠습니다.

지금은 곳곳에 약한 비가 산발적으로 내리고 있는데요.

내일 새벽부턴 우리 지역에 빗줄기가 강해지겠고, 오전까지 시간당 30밀리미터 안팎의 장대비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.

특히, 충남 서해안에는 호우 예비특보가 발표된 만큼 피해 없도록 대비를 잘 해주셔야겠고요.

내일 오후까지 우리 지역에 20에서 많게는 80밀리미터 이상의 비가 내리겠습니다.

길게 이어졌던 폭염특보는 모두 해제됐습니다.

내일 아침 기온 대전이 26도, 세종 25도로 오늘보다 조금 낮겠고, 낮 기온은 공주와 세종, 대전과 논산이 30도로 오늘보다 2에서 5도 가량 낮겠습니다.

아산의 아침 기온 25도, 한낮에 태안이 29도, 천안 30도를 보이겠습니다.

서천의 아침 기온 25도, 낮 기온은 보령이 30도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다.

이번 비가 그친 뒤 모레부터는 다시 낮 더위가 고개를 들겠습니다.

지금까지 날씨였습니다.

