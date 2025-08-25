[여기는 전남] 전남교육청, ‘전남교사인턴제’ 운영 외

동영상 고정 취소

전남도교육청이 초등 신규교사의 안정적인 교직 적응과 전문성 강화를 위해 '전남교사인턴제'를 운영합니다.



전남교육청은 올해 초등교사 임용시험에 합격한 신규 발령 대기자 중 교사인턴제를 신청한 18명을 선정해 희망 지역, 출퇴근 여건, 운영학교 선정 순위 등을 고려해 학교당 1명씩 배치했다고 밝혔습니다.



이들은 다음달 1일부터 6개월 동안 인턴교사로 근무하며 교사 업무를 경험합니다.



전남서 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 2곳 선정



법무부와 보건복지부가 지정하는 외국인 요양보호사 양성대학에 목포과학대학교와 순천의 청암대학교가 선정됐습니다.



선정 대학은 내년부터 2년간 유학생 비자 발급을 위한 재정 요건이 완화되고 비자 발급 절차가 간소화 되는 등 여러 혜택이 제공됩니다.



전남도도 정주 지원 프로그램을 운영해 돌봄 인력의 지역 정착을 돕는다는 방침입니다.



진도 하천서 남성 시신 발견…경찰 수사



진도군의 하천에서 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



진도경찰서는 어제(24) 오전 11시쯤 강물에 시신이 떠다닌다는 낚시객의 신고를 받고 출동해 남성의 시신을 발견했다고 밝혔습니다.



경찰은 남성이 숨진 지 5일 이상 지난 것으로 추정되며 특이한 외상은 없었다고 전했습니다.



경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



목포해경, ‘어선 승선원 변동 신고’ 앱 개발



목포해양경찰서가 어선 승선원 변동 신고를 간편하게 할 수 있는 전용 앱을 개발했습니다.



해경은 '승선원 변동 신고 도우미' 앱을 통해 출항 전 승선 인원을 쉽게 신고할 수 있어 사고가 발생할 경우, 신속한 구조가 가능할 것으로 기대된다고 밝혔습니다.



