국제

이 대통령 우크라 독립기념일 축전…젤렌스키 “한국 지지 소중”

입력 2025.08.25 (20:35) 수정 2025.08.25 (20:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 현지 시각 24일 우크라이나 독립 기념일을 맞아 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 축전을 보냈습니다.

젤렌스키 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 축전에 따르면 이 대통령은 “우크라이나의 독립 기념일을 맞아 진심 어린 축하를 전한다”며 “1992년 수교 이후 양국은 우호적이고 협력적인 관계를 계속 발전시켜 왔다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 “우크라이나의 평화 회복과 재건이 조속히 실현되기를 진심으로 바란다”며 “우크라이나의 평화와 번영, 대통령님의 건강, 우크라이나 국민의 안정과 행복의 번성하는 미래를 기원한다”고 강조했습니다.

젤렌스키 대통령은 “우크라이나는 우리 주권과 영토 보전에 대한 한국의 변함없는 지지, 그리고 이처럼 어려운 시기에 제공한 경제적, 인도주의적 지원을 매우 소중히 여긴다”고 답하며 감사를 표시했습니다.

젤렌스키 대통령은 이어 “우리는 공동의 노력을 통해 우리 국민들의 이익을 위해 양국 관계를 강화하는 데 더 큰 성과를 낼 수 있다고 확신한다”고 덧붙였습니다.

우크라이나는 옛 소련에 대한 독립 선언법이 통과된 1991년 8월 24일을 독립 기념일로 정해 기념하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 우크라 독립기념일 축전…젤렌스키 “한국 지지 소중”
    • 입력 2025-08-25 20:35:31
    • 수정2025-08-25 20:50:32
    국제
이재명 대통령이 현지 시각 24일 우크라이나 독립 기념일을 맞아 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 축전을 보냈습니다.

젤렌스키 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 축전에 따르면 이 대통령은 “우크라이나의 독립 기념일을 맞아 진심 어린 축하를 전한다”며 “1992년 수교 이후 양국은 우호적이고 협력적인 관계를 계속 발전시켜 왔다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 “우크라이나의 평화 회복과 재건이 조속히 실현되기를 진심으로 바란다”며 “우크라이나의 평화와 번영, 대통령님의 건강, 우크라이나 국민의 안정과 행복의 번성하는 미래를 기원한다”고 강조했습니다.

젤렌스키 대통령은 “우크라이나는 우리 주권과 영토 보전에 대한 한국의 변함없는 지지, 그리고 이처럼 어려운 시기에 제공한 경제적, 인도주의적 지원을 매우 소중히 여긴다”고 답하며 감사를 표시했습니다.

젤렌스키 대통령은 이어 “우리는 공동의 노력을 통해 우리 국민들의 이익을 위해 양국 관계를 강화하는 데 더 큰 성과를 낼 수 있다고 확신한다”고 덧붙였습니다.

우크라이나는 옛 소련에 대한 독립 선언법이 통과된 1991년 8월 24일을 독립 기념일로 정해 기념하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
조정인
조정인 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
이 대통령 “주한미군 유연화 <br>동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어

이 대통령 “주한미군 유연화 동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.