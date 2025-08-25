뉴스 9 8·25 한미 정상회담

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

입력 2025.08.25 (21:02) 수정 2025.08.25 (22:15)

[앵커]

이재명 대통령과 트럼프 대통령의 첫 한미 정상회담이 약 네 시간 후 미국 백악관에서 열립니다.

이 회담은 생중계될 예정입니다.

두 정상은 관세 등 통상과 안보 현안을 논의할 것으로 보입니다.

먼저, 워싱턴을 연결해서 이번 회담이 어떻게 진행될지 알아보겠습니다.

손서영 기자! 우선, 회담 시간이 예정보다 조금 미뤄진 거죠?

[기자]

네, 백악관은 한미 정상회담이 낮 12시 15분 시작된다고 밝혔습니다.

우리 시간으로는 내일(26일) 새벽 1시 15분경입니다.

당초 일정보다 1시간가량 순연된 겁니다.

정상회담에 앞서 트럼프 대통령은 백악관 입구에서 차에서 내리는 이 대통령을 직접 맞을 예정이고요.

이어 트럼프 대통령의 집무실 오벌 오피스에서 30분간 정상회담을 하게 됩니다.

트럼프 대통령과 이 대통령이 양쪽으로 앉아 모두 발언과 질의응답을 하는 방식으로 진행될 예정인데, 이 모습은 모두 생중계됩니다.

정상회담에 이어 양 정상은 백악관 캐비닛룸으로 옮겨 오찬을 겸한 회담을 비공개로 이어갑니다.

이곳은 트럼프 대통령이 내각 회의를 하는 곳인데 우리 측 배석자들이 참석하는만큼 사실상 확대 정상회담으로 진행될거로 보입니다.

회담 결과가 어떤 식으로 발표될지는 미정인데, 양 정상의 공동 기자회견 일정은 아직 발표된 게 없습니다.

[앵커]

두 정상이 집중 논의할 것으로 예상되는 의제를 좀 정리해주시죠.

[기자]

네, 그렇습니다.

3,500억 달러, 우리 돈 약 486조 원 규모의 대미 투자 기금 구체화가 주요 의제 중 하나로 예상됩니다.

최근 미국에서 관세 협상이 한국에 유리하게 타결됐다는 여론도 있는 만큼 농축산물 추가 개방 요구가 다시 불거질 수도 있습니다.

주한미군의 전략적 유연성 문제 등 '동맹 현대화' 관련 논의도 이번 정상회담에서 집중적으로 이뤄질 전망입니다.

이와 맞물려 국방비 증액, 주한미군 방위비 분담금 인상 문제도 협상 테이블에 오를 수 있습니다.

관세 협상에 이어 안보 청구서가 대거 제시될 가능성이 있는 겁니다.

한미 원자력 협정 개정과 북핵 문제 등에 대한 논의가 얼마나 심도 있게 이뤄질지도 관심입니다.

지금까지 워싱턴에서 KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:박주연

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
이례적 상황 잇따라…"'트럼프 변수' 총력 대응"

이례적 상황 잇따라…“‘트럼프 변수’ 총력 대응”
미국의 거센 투자 압박, 트럼프 '돌발 요구'도 변수

미국의 거센 투자 압박, 트럼프 ‘돌발 요구’도 변수
핵심은 '중국 견제'…"동맹 현대화" 어떻게 논의될까?

핵심은 ‘중국 견제’…“동맹 현대화” 어떻게 논의될까?
이 대통령 "주한미군 유연화 동의 어려워"…농축산물 추가 개방 선 그어

이 대통령 “주한미군 유연화 동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어

