삼척 가곡, 산불…“벌집 제거 발화 추정”

오늘(25일) 낮 12시쯤 삼척시 가곡면의 한 야산에서 불이 나 6시간여만에 진화됐습니다.



이 불로 진화를 하던 면사무소 직원과 소방대원 등 2명이 타박상과 탈진 증상으로 의료원에 이송됐고, 산림 3헥타르가 소실됐습니다.



산림당국은 지역 주민이 말벌 집을 제거하려다 불이 번진 것으로 추정하고 있습니다.



