경상남도, 낙동강 녹조 관리 ‘비상대응’ 가동
입력 2025.08.25 (21:40) 수정 2025.08.25 (21:44)
경상남도가 낙동강 녹조 확산에 수질오염물질 배출시설 특별점검 기준을 가장 높은 단계인 '경계' 수준으로 강화하는 비상대응 체계를 가동합니다.
특별 점검은 녹조 상황이 나아질 때까지 최다 매주 한 차례 이상 진행하고, 폐수처리장의 총인(T-P) 방류 농도를 강화해 적용합니다.
특별 점검은 녹조 상황이 나아질 때까지 최다 매주 한 차례 이상 진행하고, 폐수처리장의 총인(T-P) 방류 농도를 강화해 적용합니다.
