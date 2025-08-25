경상남도, 낙동강 녹조 관리 ‘비상대응’ 가동

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 낙동강 녹조 확산에 수질오염물질 배출시설 특별점검 기준을 가장 높은 단계인 '경계' 수준으로 강화하는 비상대응 체계를 가동합니다.



특별 점검은 녹조 상황이 나아질 때까지 최다 매주 한 차례 이상 진행하고, 폐수처리장의 총인(T-P) 방류 농도를 강화해 적용합니다.



