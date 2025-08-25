뉴스9(부산)

빨라지고 길어진 폭염…여름이 변한다

입력 2025.08.25 (21:43) 수정 2025.08.25 (21:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

기장 해녀 사망 ‘오리무중’…CCTV 살펴보니

기장 해녀 사망 ‘오리무중’…CCTV 살펴보니
이른 고수온 경보…양식어종 폐사·가격 상승

이른 고수온 경보…양식어종 폐사·가격 상승

다음
[앵커]

어느덧 8월 마지막 주인데도 여전히 무덥기만 한데요,

역대급 무더위, 기록적 폭우….

이렇게 이상기후와 관련한 소식을 전하는 것도 이제는 일상이 돼 버렸습니다.

KBS부산은 뜨거워지는 지구가 보내는 경고인 폭염에 대한 연속 보도를 준비했습니다.

오늘은 그 첫 순서로 그동안의 폭염 통계가 예전과 얼마나 다른지를 정민규 기자가 정리했습니다.

[리포트]

[김성경·하소영/서울시 : "너무너무 더워서 선크림 안 바르면 진짜 큰일 날 거 같아요."]

[이민재/경기도 광주시 : "작년이랑 재작년보다 훨씬 더워서 어디 나가기도 힘들어요."]

[진영채/부산시 수영구 : "제가 나이가 70살인데 살아오면서 이렇게 열대야 때문에 호흡이 곤란하고 힘든 거는 처음이에요."]

올해도 폭염은 예외 없이 닥쳤습니다.

최고기온이 33도 이상일 때를 의미하는 폭염이 부산에서 올해 처음 관측된 건 지난달 7일, 최근 10년 사이 가장 빨랐습니다.

한밤 최저기온이 25도를 웃도는 열대야는 이보다 더 빨리 찾아와 지난달 1일 관측됐습니다.

부산에서 111년 만에 가장 이른 열대야입니다.

[김아름/부산지방기상청 예보관 : "특히 부산의 7월 평균 기온은 27.8도로 관측 이래 역대 2위를 기록하였고 7월 열대야 일수도 18일로 역대 2위를 기록하면서 매우 무더운 날씨를 보였습니다."]

빨라진 폭염은 길어지고 있습니다.

기상청은 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르고, 9월 기온도 평년보다 높겠다고 전망했습니다.

문제는 추세입니다.

지난 60년간 폭염 일수를 보면 1960년대만 하더라도 채 하루가 되지 않던 폭염일수가 점차 늘어나더니 최근 10년 사이엔 7.6일까지 증가했습니다.

부산에서 100년 사이 가장 폭염일수가 많았던 해는 지난해 22일로, 5위까지가 2000년대에 몰려있습니다.

이처럼 달라지는 기후는 우리의 생활까지도 바꿔놓을 수 있는 만큼 장기 분석을 통한 대비가 필요합니다.

[김선태/아태기후센터 선임연구원 : "잘 예측하기 위해서는 결국은 왜 이런 폭염이 더 증가하고, 강도가 증가하는 것인가에 대한 과학적인 분석이 우선 바탕이 있어야 되고…."]

전문가들은 뜨거워진 지구가 보내는 경고를 그냥 흘려보내서는 안된다고 강조합니다.

KBS 뉴스 정민규입니다.

촬영기자:류석민·이한범/그래픽:조양성

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 빨라지고 길어진 폭염…여름이 변한다
    • 입력 2025-08-25 21:43:09
    • 수정2025-08-25 21:47:52
    뉴스9(부산)
[앵커]

어느덧 8월 마지막 주인데도 여전히 무덥기만 한데요,

역대급 무더위, 기록적 폭우….

이렇게 이상기후와 관련한 소식을 전하는 것도 이제는 일상이 돼 버렸습니다.

KBS부산은 뜨거워지는 지구가 보내는 경고인 폭염에 대한 연속 보도를 준비했습니다.

오늘은 그 첫 순서로 그동안의 폭염 통계가 예전과 얼마나 다른지를 정민규 기자가 정리했습니다.

[리포트]

[김성경·하소영/서울시 : "너무너무 더워서 선크림 안 바르면 진짜 큰일 날 거 같아요."]

[이민재/경기도 광주시 : "작년이랑 재작년보다 훨씬 더워서 어디 나가기도 힘들어요."]

[진영채/부산시 수영구 : "제가 나이가 70살인데 살아오면서 이렇게 열대야 때문에 호흡이 곤란하고 힘든 거는 처음이에요."]

올해도 폭염은 예외 없이 닥쳤습니다.

최고기온이 33도 이상일 때를 의미하는 폭염이 부산에서 올해 처음 관측된 건 지난달 7일, 최근 10년 사이 가장 빨랐습니다.

한밤 최저기온이 25도를 웃도는 열대야는 이보다 더 빨리 찾아와 지난달 1일 관측됐습니다.

부산에서 111년 만에 가장 이른 열대야입니다.

[김아름/부산지방기상청 예보관 : "특히 부산의 7월 평균 기온은 27.8도로 관측 이래 역대 2위를 기록하였고 7월 열대야 일수도 18일로 역대 2위를 기록하면서 매우 무더운 날씨를 보였습니다."]

빨라진 폭염은 길어지고 있습니다.

기상청은 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르고, 9월 기온도 평년보다 높겠다고 전망했습니다.

문제는 추세입니다.

지난 60년간 폭염 일수를 보면 1960년대만 하더라도 채 하루가 되지 않던 폭염일수가 점차 늘어나더니 최근 10년 사이엔 7.6일까지 증가했습니다.

부산에서 100년 사이 가장 폭염일수가 많았던 해는 지난해 22일로, 5위까지가 2000년대에 몰려있습니다.

이처럼 달라지는 기후는 우리의 생활까지도 바꿔놓을 수 있는 만큼 장기 분석을 통한 대비가 필요합니다.

[김선태/아태기후센터 선임연구원 : "잘 예측하기 위해서는 결국은 왜 이런 폭염이 더 증가하고, 강도가 증가하는 것인가에 대한 과학적인 분석이 우선 바탕이 있어야 되고…."]

전문가들은 뜨거워진 지구가 보내는 경고를 그냥 흘려보내서는 안된다고 강조합니다.

KBS 뉴스 정민규입니다.

촬영기자:류석민·이한범/그래픽:조양성
정민규
정민규 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
이 대통령 “주한미군 유연화 <br>동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어

이 대통령 “주한미군 유연화 동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.