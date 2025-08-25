춘천, ‘마장달빛교’ 경관시설 가동
입력 2025.08.25 (21:45) 수정 2025.08.25 (21:49)
춘천시는 우두동 '마장달빛교'에 설치한 야간조명 등 경관 시설을 오늘(25일)부터 가동하기 시작했습니다.
주요 시설로는 교량 경관조명과 산책로 수목등, 연꽃 군락지를 비추는 투광등이 설치됐습니다.
사업비는 2억 원이 투입됐습니다.
춘천시는 이어, 올해(2025년) 말 소양2교 앞 원형육교에도 경관조명을 설치할 계획입니다.
