도민 97%가 민생회복 소비쿠폰 신청…신청액 77% 사용

동영상 고정 취소

제주 도민 대부분이 민생회복 소비쿠폰 1차 신청을 마친것으로 조사됐습니다.



제주도는 오늘(25일) 0시 기준 소비쿠폰 지급대상자 66만 천200명 가운데 97.2%인 64만 2천여 명이 신청을 마쳤다고 밝혔습니다.



특히 소비쿠폰 사용금액은 지류형을 제외하고 917억 원으로 전체 지급액 천256억 원의 77%가 사용된 것으로 나타났습니다.



제주도는 소비쿠폰 미신청자 만 8천여 명을 대상으로 1차 신청기한인 다음 달 12일까지 신청을 마쳐달라고 요청했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!