세종 농장 창고서 불…원인 조사중
입력 2025.08.25 (21:53) 수정 2025.08.25 (21:58)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 오후 4시쯤, 세종시 연서면의 한 농장 창고에서 불이 나 농기계 등을 태우고 30분 만에 꺼졌습니다.
불이 나자 자체 진화를 시도했던 60대 주인 A씨가 팔 등에 화상을 입었습니다.
소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있습니다.
불이 나자 자체 진화를 시도했던 60대 주인 A씨가 팔 등에 화상을 입었습니다.
소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 세종 농장 창고서 불…원인 조사중
-
- 입력 2025-08-25 21:53:43
- 수정2025-08-25 21:58:45
오늘 오후 4시쯤, 세종시 연서면의 한 농장 창고에서 불이 나 농기계 등을 태우고 30분 만에 꺼졌습니다.
불이 나자 자체 진화를 시도했던 60대 주인 A씨가 팔 등에 화상을 입었습니다.
소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있습니다.
불이 나자 자체 진화를 시도했던 60대 주인 A씨가 팔 등에 화상을 입었습니다.
소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있습니다.
-
-
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr이연경 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.