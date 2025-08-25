세종 농장 창고서 불…원인 조사중

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘 오후 4시쯤, 세종시 연서면의 한 농장 창고에서 불이 나 농기계 등을 태우고 30분 만에 꺼졌습니다.



불이 나자 자체 진화를 시도했던 60대 주인 A씨가 팔 등에 화상을 입었습니다.



소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있습니다.



