대전·충남 전공의 모집률 50~70% 수준

동영상 고정 취소

대전과 충남지역 주요 수련병원의 전공의 모집률이 50~70% 사이인 것으로 집계됐습니다.



지난주까지 전공의 모집을 진행한 을지대병원과 순천향대병원은 60%대의 충원률을 기록했고, 대전선병원과 유성선병원, 오늘 낮까지 모집을 마감한 건양대병원은 50%대 모집률을 보였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!