대전·충남 전공의 모집률 50~70% 수준
입력 2025.08.25 (21:54) 수정 2025.08.25 (21:59)
대전과 충남지역 주요 수련병원의 전공의 모집률이 50~70% 사이인 것으로 집계됐습니다.
지난주까지 전공의 모집을 진행한 을지대병원과 순천향대병원은 60%대의 충원률을 기록했고, 대전선병원과 유성선병원, 오늘 낮까지 모집을 마감한 건양대병원은 50%대 모집률을 보였습니다.
지난주까지 전공의 모집을 진행한 을지대병원과 순천향대병원은 60%대의 충원률을 기록했고, 대전선병원과 유성선병원, 오늘 낮까지 모집을 마감한 건양대병원은 50%대 모집률을 보였습니다.
