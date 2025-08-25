뉴스 9

손흥민의 환상 프리킥, 동료는 이미 알고 있었다

입력 2025.08.25 (21:54) 수정 2025.08.25 (21:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

류현진 대 알칸타라 ‘챗 GPT, 전준호, 기자단 예상?’

류현진 대 알칸타라 ‘챗 GPT, 전준호, 기자단 예상?’
옌스 카스트로프, 태극마크 달았다!…‘캡틴 손’ 시대도 끝?

옌스 카스트로프, 태극마크 달았다!…‘캡틴 손’ 시대도 끝?

다음
지난 주말을 뜨겁게 달군 손흥민의 환상 프리킥이 엄청난 연습의 결과인 것으로 알려졌습니다.

팀 동료는 이미 어느 방향으로 들어갈지 알고 있었다는데요.

LA FC 구단은 다양한 각도에서 촬영한 손흥민의 프리킥 영상을 공개하며 어제의 여운을 이어갔습니다.

NBC 등 미국 현지 언론은 손흥민의 프리킥을 메시의 미국 무대 데뷔 골과 비교하며 찬사를 아끼지 않았는데 토트넘 팬들조차 손흥민이 저렇게 잘 차는데 과거 케인이 프리킥을 독점했다고 아쉬워할 정도였습니다.

손흥민의 프리킥 궤적을 완벽히 예측한 동료도 있었다고 하는데요.

[은코시 타파리/LA FC 수비수 : "손흥민이 프리킥 연습하는 걸 봤기에 골문 상단 구석으로 찰 거라고 생각했는데 진짜 마법처럼 그렇게 됐습니다. 데뷔전 페널티킥 유도, 두 번째 경기는 도움, 세 번째 경기는 득점을 기록해 다음 경기가 벌써 기대됩니다."]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 손흥민의 환상 프리킥, 동료는 이미 알고 있었다
    • 입력 2025-08-25 21:54:49
    • 수정2025-08-25 21:59:58
    뉴스 9
지난 주말을 뜨겁게 달군 손흥민의 환상 프리킥이 엄청난 연습의 결과인 것으로 알려졌습니다.

팀 동료는 이미 어느 방향으로 들어갈지 알고 있었다는데요.

LA FC 구단은 다양한 각도에서 촬영한 손흥민의 프리킥 영상을 공개하며 어제의 여운을 이어갔습니다.

NBC 등 미국 현지 언론은 손흥민의 프리킥을 메시의 미국 무대 데뷔 골과 비교하며 찬사를 아끼지 않았는데 토트넘 팬들조차 손흥민이 저렇게 잘 차는데 과거 케인이 프리킥을 독점했다고 아쉬워할 정도였습니다.

손흥민의 프리킥 궤적을 완벽히 예측한 동료도 있었다고 하는데요.

[은코시 타파리/LA FC 수비수 : "손흥민이 프리킥 연습하는 걸 봤기에 골문 상단 구석으로 찰 거라고 생각했는데 진짜 마법처럼 그렇게 됐습니다. 데뷔전 페널티킥 유도, 두 번째 경기는 도움, 세 번째 경기는 득점을 기록해 다음 경기가 벌써 기대됩니다."]
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
이 대통령 “주한미군 유연화 <br>동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어

이 대통령 “주한미군 유연화 동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.