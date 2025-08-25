손흥민의 환상 프리킥, 동료는 이미 알고 있었다

동영상 고정 취소

지난 주말을 뜨겁게 달군 손흥민의 환상 프리킥이 엄청난 연습의 결과인 것으로 알려졌습니다.



팀 동료는 이미 어느 방향으로 들어갈지 알고 있었다는데요.



LA FC 구단은 다양한 각도에서 촬영한 손흥민의 프리킥 영상을 공개하며 어제의 여운을 이어갔습니다.



NBC 등 미국 현지 언론은 손흥민의 프리킥을 메시의 미국 무대 데뷔 골과 비교하며 찬사를 아끼지 않았는데 토트넘 팬들조차 손흥민이 저렇게 잘 차는데 과거 케인이 프리킥을 독점했다고 아쉬워할 정도였습니다.



손흥민의 프리킥 궤적을 완벽히 예측한 동료도 있었다고 하는데요.



[은코시 타파리/LA FC 수비수 : "손흥민이 프리킥 연습하는 걸 봤기에 골문 상단 구석으로 찰 거라고 생각했는데 진짜 마법처럼 그렇게 됐습니다. 데뷔전 페널티킥 유도, 두 번째 경기는 도움, 세 번째 경기는 득점을 기록해 다음 경기가 벌써 기대됩니다."]



