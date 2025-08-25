경북경찰청, 청도역 역장·부역장 소환조사

동영상 고정 취소

7명의 사상자를 낸 경부선 열차 사고의 원인 조사가 일주일째 이어지고 있습니다.



경북경찰청은 경부선 남성현역과 청도역의 역장·부역장 등을 불러 사고 당시 지휘 과정과 무선교신 내용, 대응 과정 등을 조사 중입니다.



대구고용노동청도 코레일과 하청업체가 진행한 상례 작업의 협의 내용을 살펴보고 안전교육일지와 점검표에 허위는 없는지 확인하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!