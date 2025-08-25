뉴스9(울산)

내년 울산 교사 15% 감축…“교육의 질 하락”

입력 2025.08.25 (21:59) 수정 2025.08.25 (22:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

울산 강동지역 관광단지 조성 사업 ‘속도’

울산 강동지역 관광단지 조성 사업 ‘속도’
울산시, 정부 에너지 정책 주축 조직 개편 우려

울산시, 정부 에너지 정책 주축 조직 개편 우려

다음
[앵커]

교육부가 내년 신규 교사 선발 인원을 가배정한 결과, 울산은 15%가량 줄어드는 것으로 나타났습니다.

천창수 교육감은 "교육의 질이 떨어질 우려가 있다"며, "오히려 정원을 확대해 학급 당 학생 수를 줄여야 한다"고 반발했습니다.

보도에 박영하 기자입니다.

[리포트]

교육부가 발표한 내년도 교사 선발 예정 인원은 만 232명.

올해보다 13.9% 줄어든 규모입니다.

울산은 사정이 더 심각합니다.

내년에 선발할 예정인 교사는 160명으로, 올해 신규 교사 인원보다 14.9% 줄어들 예정입니다.

특히 유치원과 초등은 선발 인원 감축 비율이 28%에 달합니다.

교육부는 "학생 수 감소에 따른 정원 축소가 불가피하다"는 입장입니다.

이에 대해 천창수 울산교육감은 "교육의 질을 하락시켜 교육격차 확대와 교육 불평등 심화를 초래할 것"이라며 우려를 표했습니다.

천 교육감은 성명서에서 "교육부는 교원 감축의 근거로 학생 수 감소를 들고 있지만, 많은 학교에서 과밀학급을 운영하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.

2022년 기준 우리나라의 학급당 학생 수는 초등 22명, 중학교 26명으로 OECD, 즉 경제협력개발기구 평균보다 높습니다.

울산은 전체 초중고의 22%인 53개 학교에서 학급당 학생 수가 28명을 넘는 과밀학급이 있고, 중학교는 과밀 학급이 있는 학교가 절반에 가깝습니다.

천 교육감은 "학급 당 학생 수를 줄여 교육 환경을 개선하고, 교사 정원을 확대해 교육의 질을 높이는 것이 학령인구 감소에 대한 대책"이라고 강조했습니다.

[천창수/울산교육감 : "학령인구 감소는 단순한 경제적 논리에 따른 교원 감축의 핑계가 아니라 교육의 질을 개선하기 위한 계기가 되어야 합니다."]

신규 교사 선발 인원은 교육부 등 중앙부처와 시도교육청의 협의를 거쳐 분야별로 9월 10일과 10월 1일에 최종 발표됩니다.

KBS 뉴스 박영하입니다.

촬영기자:최진백/그래픽:박서은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 내년 울산 교사 15% 감축…“교육의 질 하락”
    • 입력 2025-08-25 21:59:36
    • 수정2025-08-25 22:03:29
    뉴스9(울산)
[앵커]

교육부가 내년 신규 교사 선발 인원을 가배정한 결과, 울산은 15%가량 줄어드는 것으로 나타났습니다.

천창수 교육감은 "교육의 질이 떨어질 우려가 있다"며, "오히려 정원을 확대해 학급 당 학생 수를 줄여야 한다"고 반발했습니다.

보도에 박영하 기자입니다.

[리포트]

교육부가 발표한 내년도 교사 선발 예정 인원은 만 232명.

올해보다 13.9% 줄어든 규모입니다.

울산은 사정이 더 심각합니다.

내년에 선발할 예정인 교사는 160명으로, 올해 신규 교사 인원보다 14.9% 줄어들 예정입니다.

특히 유치원과 초등은 선발 인원 감축 비율이 28%에 달합니다.

교육부는 "학생 수 감소에 따른 정원 축소가 불가피하다"는 입장입니다.

이에 대해 천창수 울산교육감은 "교육의 질을 하락시켜 교육격차 확대와 교육 불평등 심화를 초래할 것"이라며 우려를 표했습니다.

천 교육감은 성명서에서 "교육부는 교원 감축의 근거로 학생 수 감소를 들고 있지만, 많은 학교에서 과밀학급을 운영하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.

2022년 기준 우리나라의 학급당 학생 수는 초등 22명, 중학교 26명으로 OECD, 즉 경제협력개발기구 평균보다 높습니다.

울산은 전체 초중고의 22%인 53개 학교에서 학급당 학생 수가 28명을 넘는 과밀학급이 있고, 중학교는 과밀 학급이 있는 학교가 절반에 가깝습니다.

천 교육감은 "학급 당 학생 수를 줄여 교육 환경을 개선하고, 교사 정원을 확대해 교육의 질을 높이는 것이 학령인구 감소에 대한 대책"이라고 강조했습니다.

[천창수/울산교육감 : "학령인구 감소는 단순한 경제적 논리에 따른 교원 감축의 핑계가 아니라 교육의 질을 개선하기 위한 계기가 되어야 합니다."]

신규 교사 선발 인원은 교육부 등 중앙부처와 시도교육청의 협의를 거쳐 분야별로 9월 10일과 10월 1일에 최종 발표됩니다.

KBS 뉴스 박영하입니다.

촬영기자:최진백/그래픽:박서은
박영하
박영하 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”

트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.