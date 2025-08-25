뉴스9(광주)

세계양궁대회 앞두고 코로나19 급증…대응 강화

다음 달 5일 세계양궁선수권대회 개막을 앞두고 광주 지역 코로나19 확진자가 증가세를 보여 방역당국이 대응에 나섰습니다.

광주시에 따르면 코로나19 표본감시 결과 지난 달 6일부터 일주일간 4명에 그쳤던 입원환자 수가 약 한 달 뒤인 지난 3일부터 일주일간 18명으로 늘었습니다.

이에 따라 광주시는 환자 조기발견을 위한 표본감시기관을 기존 5곳에서 21곳으로 확대 운영하고, 각 자치구와 함께 전담대응조직을 운영하고 있습니다.

